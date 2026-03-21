Concertul, care a durat o oră a avut loc în Piaţa Gwanghwamun, a reprezentat revenirea oficială pe scena muzicală a trupei care a transformat K-pop-ul într-un fenomen global Trupa a fost nevoită să ia o pauză începând cu 2022 pentru ca membrii să-şi efectueze stagiul militar obligatoriu.

Trupa a lansat vineri un nou album care s-a vândut, potrivit casei de discuri, în aproape 4 milioane de exemplare în prima zi, iar luna viitoare va pleca într-un turneu mondial care se doreşte a fi cel mai mare din istoria K-pop.

Peste 200.000 de spectatori

Deşi au fost disponibile doar 22.000 de bilete pentru zona din apropierea scenei, autorităţile de la Seul anticipaseră până la 260.000 de spectatori în afara acestei zone. O porţiune din oraş a fost închisă prin instalarea unor baricade.

Cei mai mulţi dintre fani au decis să nu se alăture însă mulţimii. Potrivit agenţiei de ştiti Yonhap, care citează cifre guvernamentale, la concert au asistat 40.000-42.000 de persoane. Fanii trupei, care îşi spun BTS ARMY, au putut urmări concertul pe Netflix, care l-a difuzat live în 190 de ţări.

''A fost o călătorie lungă, dar într-un final suntem aici'', a spus RM, liderul trupei BTS, care a stat cea mai mare parte a concertului pe un scaun în urma unui accident la gleznă suferit în timpul repetiţiilor.

''Când pregăteam acest album, ne-a fost puţin teamă că ne-aţi uitat sau că nu o să vă mai aduceţi aminte de noi'', a spus un alt membru, J-Hope.

Autorităţile municipale din Seul sunt extrem de precaute în legătură cu adunările publice după ce, în urmă cu patru ani, zeci de persoane şi-au pierdut viaţa într-o busculadă în seara de Halloween în cartierul Itaewon. Autorităţile din Seul, agenţia de management a trupei, HYBE, şi alte organizaţii au mobilizat împreună 8.200 de persoane şi au instalat puncte de prim-ajutor.

Jimena Pinilla, de 31 de ani, a venit din Spania şi a sosit în piaţă sâmbătă dimineaţă ca să-şi aleagă un loc mai în faţă.

''M-am alăturat ARMY în 2023, exact când şi-au început serviciul militar. Sunt foarte încântată să particip la asta'', a spus ea. ''Mi-am folosit toate cele două săptămâni de concediu anual pentru această călătorie''.

Unii sud-coreeni au ridiculizat însă măsurile draconice luate pentru o mulţime mai mică decât estimările.

''Autorităţile au susţinut că vor veni 260.000 de oameni, practic a fost o minciună care a perturbat afaceri locale şi chiar nunţi'', a scris un internaut pe forumul online Naver Cafe.