„Urmărim cu atenţie declaraţiile preşedintelui Trump pe reţelele sociale şi vom analiza cu atenţie această chestiune, în strânsă colaborare cu Statele Unite”, a declarat acest oficial pentru AFP.

„Să sperăm că China, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alte ţări (...) vor trimite nave în regiune, astfel încât strâmtoarea Ormuz să nu mai fie ameninţată de o ţară complet decapitată”, a declarat sâmbătă preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, referindu-se la Iran.

Iranul își atacă vecinii, Trump anunță că va mai lovi un obiectiv strategic al Teheranului

Israelul a lansat noi atacuri aeriene, la scară largă, potrivit armatei, în vestul Iranului. La rândul lui, și Iranul a trimis rachete și drone spre Israel.

Resturile de proiectile interceptate au făcut pagube în orașul israelian Holon. Peste 100 de persoane au fost spitalizate în ultimele 24 de ore, potrivit ministerului israelian al sănătății, însă doar câțiva răniți sunt în stare gravă.

În același timp, interceptări de rachete și drone au fost raportate în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar.

Paula Hancocks, CNN: ”Cu siguranță am văzut că Emiratele Arabe Unite au fost vizate de cel mai mare număr de rachete și drone în ultimele două săptămâni, iar acum există o nouă amenințare din partea oficialilor iranieni că vor fi țintite și mai mult”.

Ambasada americană din Bagdad i-a avertizat pe cetățenii Statelor Unite aflați în Irak să părăsească țara "imediat", după ce o rachetă a lovit sâmbătă clădirea.