Marius Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului”

„Rămân la convingerea fermă că îngheţarea salariului minim este o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi în plan economic. Îmi fac datoria de a arăta premierului acest lucru înainte de a lua decizia finală. Măcar să fie în cunoştinţă de cauză! Să nu spună că nu a ştiut'', a scris sâmbătă Budăi pe Facebook.

Budăi avertizează că Guvernul încalcă legislația europeană

Potrivit acestuia, dacă Guvernul nu majorează salariul minim, încalcă Directiva europeană a salariului minim european (Directiva (UE) 2022/2041).

„Va răspunde domnul premier Bolojan când Comisia Europeană va declanşa procedura de infringement împotriva României? Probabil că nu va mai fi premier la acel moment! Dar domnule premier, parcă eraţi pro-european şi tot mediul de afaceri a salutat orientarea pro-europeană. Nu mai sunteţi pro-european când trebuie să respectaţi reglementările europene?'', a transmis fostul ministru al Muncii.

El mai spune că este fals că, dacă se majorează salariul minim, cresc şi alte salarii din sectorul bugetar.

„Veniturile demnitarilor şi ale altor categorii profesionale, care într-adevăr se raportează la salariul minim, sunt plafonate, unele chiar la nivelul din ianuarie 2019! Deci dacă veţi îngheţa salariul minim, măcar nu minţiţi populaţia!'', a explicat Marius Budăi.

Budăi avertizează că măsura adâncește sărăcia și lovește economia

În opinia sa, nemajorarea salariului minim este o greşeală politică „uriaşă''.

„După majorarea TVA am avut cea mai abruptă scădere a salariului real, adică a puterii de cumpărare. Mai mare decât în pandemie! Asta înseamnă să condamnăm 1 milion de oameni la sărăcie extremă şi sărăcia asta extremă vine din munca prost plătită. Ce vor face aceşti oameni? Vă spun eu ce vor face, că sunt mereu în contact cu ei. Fie vor pleca din ţară, fie se vor orienta către formule politice radicale, extremiste. Asta ne dorim, domnule premier? Când jucaţi şah, nu vă gândiţi şi la mutarea a doua sau a treia?'', a arătat el.

Nu în ultimul rând, adaugă Budăi, „îngheţarea veniturilor, mai ales în partea de jos, unde avem cea mai mare parte a populaţiei, este o mare eroare economică''.

„Asta înseamnă reducerea consumului, deci încetinirea economiei. Angajatorii care se opun creşterii salariului minim se uită doar la salariile care trebuie plătite luna viitoare. Dar nu se uită mai departe şi nu văd că atunci când angajaţii sărăcesc vor pleca din ţară şi nu vor mai avea forţă de muncă. Nu iau în calcul că, dacă populaţia sărăceşte, nu vor mai avea cui să-şi vândă produsele şi serviciile, deci vor intra chiar ei in faliment. Deci să încetăm cu această falsă teorie că majorarea salariului minim afectează firmele. Este exact pe dos! E în interesul firmelor ca salariaţii lor să nu sărăcească'', a conchis Budăi.

