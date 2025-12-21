Consilierul premierului: Nu mai sunt necesare creșteri de taxe. Am depășit criza economică

Stiri Economice
21-12-2025 | 14:56
oameni pe strada
Shutterstock

Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a declarat că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori, pentru că ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză.

autor
Cristian Anton

Consilierul premierului a precizat că am reuşit să evităm criza economică, dar mergem însă pe o gheaţă destul de subţire şi va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile, pentru a menţine această creştere economică şi a o reaccelera un pic, în anii următori.

”În ceea ce priveşte creşterile de taxe, ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi cred că trebuie să luăm o pauză, cel puţin. Cred că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Deci, dacă ne uităm la măsurile care s-au adoptat, cred că ele sunt suficiente”, a spus sâmbătă Ionuţ Dumitru.

El a menţionat că, pe partea de venituri, va trebui ca în anii următori să facem progrese foarte mari şi aici e o presiune foarte mare pe ANAF să îmbunătăţim colectarea. Ionuţ Dumitru a fost întrebat dacă în 2026 mai cresc taxele. ”Eu cred că nu mai sunt necesare creşteri de taxe. Ce se va face n-aş putea să vă spun. Eu vă spun că nu cred că mai e necesar să mai creştem taxele şi impozitele. Cred că trebuie, însă, să lucrăm foarte mult atât pe partea de colectare, dar şi pe partea de cheltuieli”, a răspuns Dumitru.

Economistul a menţionat că, pe partea de cheltuieli, avem o problemă foarte mare de eficienţă a cheltuirii banilor publici.

Citește și
batrani pe strada
Consilierul lui Ilie Bolojan: „Oameni simpli, când aud de pensii de 5.000 de euro la 48 de ani, nici nu pot concepe”

”Mergem pe o gheață destul de subțire”

Consilierul premierului a arătat, despre riscul unei crize economică, că ”din fericire, până acum am reuşit să evităm acest scenariu”.

”Dacă ne uităm pe creşterea economică, suntem pe unde eram şi anul trecut. Cu toate măsurile care s-au implementat, avem o creştere economică similară cu anul trecut. Mergem însă pe o gheaţă destul de subţire, adică va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile, pentru a menţine această creştere economică şi a reaccelera un pic, în anii următori. Şi eu cred că e posibil lucrul ăsta dacă reuşim să refacem un pic încrederea. Cred că trebuie să dăm un mesaj, care e un mesaj realist, ajustările principale care trebuiau făcute s-au cam făcut, mai trebuie să lucrăm foarte mult pe partea de cheltuieli, dar şi pe partea de colectare. Dar, de acum înainte, avem nevoie de încredere, de refacerea sentimentului investiţional”, a subliniat Dumitru.

Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică

Sursa: News.ro

Etichete: crestere, criza economica, taxe si impozite, consilier, depasire, prim-ministru,

Dată publicare: 21-12-2025 14:56

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Citește și...
Guvernul a adoptat OUG pentru majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri se menține până în 2027
Stiri Politice
Guvernul a adoptat OUG pentru majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri se menține până în 2027

Guvernul a adoptat miercuri, într-o ședință extraordinară, care a avut loc în format hibrid, o ordonanță de urgență (OUG), care vizează majorarea unor taxe de la 1 ianuarie 2026.

Consilierul lui Ilie Bolojan: „Oameni simpli, când aud de pensii de 5.000 de euro la 48 de ani, nici nu pot concepe”
Stiri Economice
Consilierul lui Ilie Bolojan: „Oameni simpli, când aud de pensii de 5.000 de euro la 48 de ani, nici nu pot concepe”

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, consideră că situţia pensiilor speciale a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări şi speră să fie rezolvată.

Ionuț Dumitru: România plătește o factură salarială publică mai mare decât media UE, cu resurse bugetare mult mai mici
Stiri Economice
Ionuț Dumitru: România plătește o factură salarială publică mai mare decât media UE, cu resurse bugetare mult mai mici

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, afirmă că România, „cu resurse mult mai mici la buget”, plăteşte „o factură mai mare de salarii în sectorul public, ca procent din PIB, faţă de media europeană”. 

Ionuț Dumitru: ”Sunt premise ca economia să evite recesiunea”. ”Ajustări dureroase, dar obligatorii”
Stiri Economice
Ionuț Dumitru: ”Sunt premise ca economia să evite recesiunea”. ”Ajustări dureroase, dar obligatorii”

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă că, potrivit datelor existente până acum, „sunt premise ca economia să evite recesiunea”.

Diferențele dintre criza actuală și cea din 2008. Consilierul lui Bolojan: Acum problema vine din sectorul public
Stiri Economice
Diferențele dintre criza actuală și cea din 2008. Consilierul lui Bolojan: Acum problema vine din sectorul public

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, explică motivele actualei situaţii fiscal-bugetare şi diferenţa faţă de criza financiară din 2008.

Recomandări
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Top citite
1 oameni mall
Stiri Diverse
Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou
2 fructe si legume
Shutterstock
Doctor de bine
De ce au inima și rinichii nevoie zilnic de legume. Explicațiile specialiștilor
3 Barbat dormind
Getty Images
Doctor de bine
Somnul după masă poate ascunde o suferință a ficatului. Medic: „Duce la ciroză”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E32

23:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Decembrie 2025

02:24:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28