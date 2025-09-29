Bolojan: Nu sunt prevăzute noi creșteri de taxe pentru 2026, prioritatea este reducerea cheltuielilor

Stiri actuale
29-09-2025 | 22:59
Ilie Bolojan

Premierul a anunțat că efectele cumulate ale măsurilor fiscale vor depăși 2% din PIB, iar deficitul ar urma să scadă sub 6,5%.

autor
Mihai Niculescu

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în prezent, nici în discuțiile din coaliția guvernamentală și nici în negocierile cu Comisia Europeană nu s-a venit cu propuneri de noi creșteri de taxe și impozite pentru anul viitor.

„Nu avem în momentul de față, nici în negocierile cu Comisia, nici în discuțiile din interiorul Guvernului sau al coaliției, astfel de propuneri, dar așa cum v-am spus nu creșterea de taxe este problema, ci problema noastră este să ne reducem cheltuielile", a precizat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24, întrebat dacă pentru anul viitor, dincolo de majorarea taxelor locale care intră în vigoare la 1 ianuarie 2026, sunt avute în vedere alte majorări de taxe sau impozite, transmite Agerpres.

Efectele cumulate ale măsurilor: peste 2% din PIB în 2026

Șeful Executivului a explicat că în anul 2026 urmează să se vadă efectul măsurilor luate de actuala guvernare până acum.

„Măsurile de până acum au niște efecte și în 2026 se vor vedea efectele, efectele cumulate ar trebui să fie de peste 2% din Produsul Intern Brut, de aceea ne propunem ca anul viitor să fim cu deficitul într-o zonă care să se apropie cât mai mult de 6%, deci 8,4 minus 2% aproximativ, deci sub 6,5%, în așa fel încât să reducem treptat creditele pe care România le contractează, să ne stabilizăm dobânzile, în așa fel încât să avem spații bugetare pentru a susține proiecte de investiții, pentru ca să creăm condiții ca țara noastră să se dezvolte în anii următori", a explicat premierul Bolojan.

Citește și
Donald Trump
Trump anunță noi taxe vamale drastice: 100% pentru medicamente, 25% pentru camioane grele

Doar taxele locale cresc de la 1 ianuarie 2026

La acest moment, singurele creșteri de taxe confirmate pentru 2026 rămân majorările taxelor locale, care intră în vigoare la 1 ianuarie. Acestea vizează impozitele și taxele administrate de autoritățile locale, nu cele la nivel național.

Sursa: Pro TV

Etichete: taxe si impozite, ilie bolojan, deficit bugetar, impozite locale,

Dată publicare: 29-09-2025 22:52

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Banca Națională a Elveției avertizează: Tarifele vamale ale SUA, o
Stiri externe
Banca Națională a Elveției avertizează: Tarifele vamale ale SUA, o "provocare majoră", dar dobânda rămâne la 0%

Elveția se confruntă cu taxe vamale de 39% din partea administrației Trump, după eșecul negocierilor pentru un acord comercial.

Trump anunță noi taxe vamale drastice: 100% pentru medicamente, 25% pentru camioane grele
Stiri actuale
Trump anunță noi taxe vamale drastice: 100% pentru medicamente, 25% pentru camioane grele

Măsurile intră în vigoare din 1 octombrie și vizează și mobilierul, președintele invocând "securitatea națională" pentru importurile de camioane străine.

Ilie Bolojan: „E anormal să punem taxe suplimentare, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan: „E anormal să punem taxe suplimentare, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”

Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe, a declarat, marţi seara, prim-ministrul Ilie Bolojan.

Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou
Stiri Politice
Premierul Bolojan avertizează: Dacă nu reducem cheltuielile, TVA-ul ar putea să fie majorat din nou

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată.

Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
Stiri Sociale
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori

În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, convinși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite.

Recomandări
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani
Stiri Economice
De unde taie guvernul Bolojan la rectificarea bugetară. Ministerele lăsate cu mai puțini bani

Mai mulţi ordonatori de credite, printre care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată în această săptămână.

Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Stiri externe
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie
Stiri actuale
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis societății de asigurări bulgare, DallBogg Life and Health AD, subscrierea de noi contractepe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28