Bolojan: Nu sunt prevăzute noi creșteri de taxe pentru 2026, prioritatea este reducerea cheltuielilor

Premierul a anunțat că efectele cumulate ale măsurilor fiscale vor depăși 2% din PIB, iar deficitul ar urma să scadă sub 6,5%.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în prezent, nici în discuțiile din coaliția guvernamentală și nici în negocierile cu Comisia Europeană nu s-a venit cu propuneri de noi creșteri de taxe și impozite pentru anul viitor.

„Nu avem în momentul de față, nici în negocierile cu Comisia, nici în discuțiile din interiorul Guvernului sau al coaliției, astfel de propuneri, dar așa cum v-am spus nu creșterea de taxe este problema, ci problema noastră este să ne reducem cheltuielile", a precizat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24, întrebat dacă pentru anul viitor, dincolo de majorarea taxelor locale care intră în vigoare la 1 ianuarie 2026, sunt avute în vedere alte majorări de taxe sau impozite, transmite Agerpres.

Efectele cumulate ale măsurilor: peste 2% din PIB în 2026

Șeful Executivului a explicat că în anul 2026 urmează să se vadă efectul măsurilor luate de actuala guvernare până acum.

„Măsurile de până acum au niște efecte și în 2026 se vor vedea efectele, efectele cumulate ar trebui să fie de peste 2% din Produsul Intern Brut, de aceea ne propunem ca anul viitor să fim cu deficitul într-o zonă care să se apropie cât mai mult de 6%, deci 8,4 minus 2% aproximativ, deci sub 6,5%, în așa fel încât să reducem treptat creditele pe care România le contractează, să ne stabilizăm dobânzile, în așa fel încât să avem spații bugetare pentru a susține proiecte de investiții, pentru ca să creăm condiții ca țara noastră să se dezvolte în anii următori", a explicat premierul Bolojan.

Doar taxele locale cresc de la 1 ianuarie 2026

La acest moment, singurele creșteri de taxe confirmate pentru 2026 rămân majorările taxelor locale, care intră în vigoare la 1 ianuarie. Acestea vizează impozitele și taxele administrate de autoritățile locale, nu cele la nivel național.

