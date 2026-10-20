Michael O’Leary a făcut aceste declarații marți, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, în condițiile în care companiile aeriene nu și-au asigurat, în mare parte, protecție împotriva creșterii costurilor cu combustibilul pentru avioane, potrivit The Independent.

Cât s-ar putea scumpi biletele de avion în următoarele luni

O’Leary a estimat că, în următoarele luni, numărul locurilor disponibile va scădea, ca urmare a falimentelor și preluărilor din industria aviatică. Acest lucru, combinat cu faptul că multe companii nu s-au protejat împotriva fluctuațiilor prețurilor la combustibil, ar putea duce la scumpirea biletelor cu până la 20%.

„Cred că anul viitor tarifele aeriene vor crește în Europa cu 10%, 15%, poate chiar 20%. În următoarele 12 luni, Europa va înregistra, aș spune, cea mai mare creștere a tarifelor aeriene din istorie”, a declarat O’Leary.

Războiul din Iran a dus la o creștere puternică a prețurilor combustibilului pentru avioane, reducând marjele de profit ale companiilor aeriene care nu s-au protejat împotriva acestor scumpiri. O’Leary a declarat că Ryanair și alte companii aeriene europene și-au asigurat o mare parte din necesarul de combustibil pentru 2026 la prețuri stabilite în avans. El a adăugat că, la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, cea mai mare companie aeriană din Europa avea acoperit 80% din necesarul de combustibil, la un preț de 67 de dolari pe baril, până în martie 2027.

Directorul Ryanair a mai spus că, începând din aprilie 2027, majoritatea companiilor aeriene europene vor avea foarte puține contracte de protecție împotriva fluctuațiilor prețurilor la combustibil.

Potrivit lui O’Leary, Ryanair și-a asigurat la un preț de 85 de dolari pe baril doar 15% din necesarul de combustibil pentru anul viitor, în condițiile în care prețurile de pe piață sunt în jurul dublului acestui nivel.

Zeci de rute eliminate

O’Leary s-a aflat la Bruxelles pentru a anunța că Ryanair va elimina 20 de rute și peste un milion de locuri din oferta pentru Belgia, în programul de iarnă al companiei. Decizia vine după ce autoritățile belgiene au anunțat că intenționează să majoreze taxa de aviație la 7 euro în ianuarie, de la 2 euro în prezent.

Veteranul industriei aviatice a declarat, de asemenea, că este optimist în privința finalizării, în această lună, a procesului de certificare în Statele Unite a modelului Boeing 737 MAX 10. Acest lucru ar permite Ryanair să primească 16 aeronave la începutul anului 2027.

„Boeing speră ca noul avion MAX 10 să fie certificat înainte de sfârșitul lunii octombrie. Suntem destul de optimiști că termenul va fi respectat”, a declarat O’Leary.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, este așteptat să anunțe marți că Administrația Federală a Aviației (FAA) a aprobat modelul 737 MAX 10, a cărui certificare a fost întârziată considerabil. O problemă apărută la software-ul de navigație al aeronavei amenințase să provoace noi întârzieri în procesul de certificare.