Bărbatul se așezase deja la locul său când și-a dat seama că soția rămăsese la sol. A început să protesteze, iar situația a degenerat, astfel că personalul de bord a solicitat intervenția polițiștilor de frontieră pentru a-l calma, relatează Il Gazzettino.

În cele din urmă, agenții au reușit să-l liniștească, însă incidentul a provocat o întârziere de aproximativ o oră, care a afectat, în lanț, și programul altor zboruri. Bărbatul a rămas la bord și a plecat fără soția sa, dar va trebui să plătească o amendă de 3.000 de euro.

Cum s-a întâmplat

Incidentul a avut loc joi, în cursul dimineții, pe aeroportul Antonio Canova din Treviso. Cuplul britanic urma să călătorească spre aeroportul Paris-Beauvais.

Problemele au început când pasagerii au fost informați că, din cauza suprarezervării, compania vânduse mai multe bilete decât numărul locurilor disponibile în avion, astfel că nu toți pasagerii puteau călători cu acel zbor.

În astfel de situații, compania aeriană oferă un loc pe primul zbor disponibil către aceeași destinație sau, dacă este necesară o noapte de cazare, asigură cazarea și transportul în ziua următoare.

Soțul a reușit să urce în avion, în timp ce soția sa a rămas la sol, cel mai probabil din cauza timpului petrecut la controlul documentelor. Când și-a dat seama că femeia nu mai poate urca, bărbatul a început să protesteze.

Inițial, situația a fost calmă, însă bărbatul a devenit tot mai agitat după ce membrii echipajului i-au explicat că nu pot face nimic pentru a o ajuta pe soția sa să urce în avion. În cele din urmă, acesta a blocat procedurile de îmbarcare ale celorlalți pasageri.

Personalul a solicitat intervenția Poliției de Frontieră. Doi agenți au urcat în avion și au încercat să discute cu bărbatul, care insista ca soția sa să fie lăsată să urce. După câteva minute, acesta s-a calmat.

Incidentul a provocat însă întârzieri în lanț. Avionul care venea la Treviso de la Beauvais și care era programat să aterizeze la ora 13:40 a ajuns cu aproximativ o oră întârziere. Au fost afectate și alte plecări.

În final, turistul britanic a plecat spre Franța fără soția sa și a fost sancționat cu o amendă de 3.000 de euro.