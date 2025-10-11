Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Analiștii băncii britanice HSBC, cea mai mare bancă europeană după active, recomandă achiziția de titluri de stat în lei cu scadența la 5 ani, anticipând o scădere a randamentelor în perioada următoare, în principal pe fondul ameliorării riscurilor politice și fiscale, arată Profit.

”Cu situația politică ce pare mai calmă acum, credem că este timpul pentru o poziție mai pozitivă în piață”, arată analiștii băncii britanice.

HSBC recomandă clienților achiziția titlurilor în lei cu scadența în 2030, cu așteptarea că randamentul va scădea de la nivelul curent de 7,36% la 6,75%.

România plătește cele mai mari dobânzi din regiune

Titlurile la 5 ani oferă în acest moment randamente mai mari decât cele pe 10 ani. România plătește cele mai mari dobânzi din regiune atât la datoria în monedă națională, cât și la cea în valută.

Dacă actuala coaliție de guvernare își va menține poziția, va atrage fonduri europene în următorul an și va continua să aprobe alte mici pachete de măsuri fiscale, atunci acest lucru va fi suficient pentru scăderea randamentelor la titlurile de stat în lei, arată HSBC.

„Perspectiva fiscală s-a îmbunătățit față de perioada de dinaintea alegerilor prezidențiale din luna mai, totuși randamentele la titlurile de stat în lei sunt în continuare mai ridicate, ceea ce reflectă un nivel ridicat al primei de risc”, arată HSBC.

