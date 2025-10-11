Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Stiri Economice
11-10-2025 | 15:15
Titluri de stat tezaur, într-o nouă emisiune a Ministerului Finanțelor. Sunt trei rate de dobânzi
Shutterstock

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

autor
Cristian Anton

Analiștii băncii britanice HSBC, cea mai mare bancă europeană după active, recomandă achiziția de titluri de stat în lei cu scadența la 5 ani, anticipând o scădere a randamentelor în perioada următoare, în principal pe fondul ameliorării riscurilor politice și fiscale, arată Profit.

Cu situația politică ce pare mai calmă acum, credem că este timpul pentru o poziție mai pozitivă în piață”, arată analiștii băncii britanice.

HSBC recomandă clienților achiziția titlurilor în lei cu scadența în 2030, cu așteptarea că randamentul va scădea de la nivelul curent de 7,36% la 6,75%.

România plătește cele mai mari dobânzi din regiune 

Titlurile la 5 ani oferă în acest moment randamente mai mari decât cele pe 10 ani. România plătește cele mai mari dobânzi din regiune atât la datoria în monedă națională, cât și la cea în valută.

Citește și
oameni pe strada
Emisiunile de titluri de stat tind să devină permanente. La ce dobânzi atractive poți împrumuta guvernul

Dacă actuala coaliție de guvernare își va menține poziția, va atrage fonduri europene în următorul an și va continua să aprobe alte mici pachete de măsuri fiscale, atunci acest lucru va fi suficient pentru scăderea randamentelor la titlurile de stat în lei, arată HSBC.

Perspectiva fiscală s-a îmbunătățit față de perioada de dinaintea alegerilor prezidențiale din luna mai, totuși randamentele la titlurile de stat în lei sunt în continuare mai ridicate, ceea ce reflectă un nivel ridicat al primei de risc”, arată HSBC. 

Dobândă neimpozabilă de până la 8,2% pentru cei care împrumută statul cu bani. O nouă ediție de titluri FIDELIS

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, lei, titluri de stat, cumparare, recomandari, HSBC,

Dată publicare: 11-10-2025 15:15

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Dobândă neimpozabilă de până la 8,2% pentru cei care împrumută statul cu bani. O nouă ediție de titluri FIDELIS
Stiri Economice
Dobândă neimpozabilă de până la 8,2% pentru cei care împrumută statul cu bani. O nouă ediție de titluri FIDELIS

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot cumpăra, începând de vineri, titluri de stat în lei şi euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 8,20%.

Emisiunile de titluri de stat tind să devină permanente. La ce dobânzi atractive poți împrumuta guvernul
iBani
Emisiunile de titluri de stat tind să devină permanente. La ce dobânzi atractive poți împrumuta guvernul

Statul se împrumută din nou de la populație, cu dobânzi atractive și reguli noi.

Guvernul are nevoie, din nou, de bani de la români. Oferă dobânzi de până la 7,85% pe an, fără impozit
Stiri Economice
Guvernul are nevoie, din nou, de bani de la români. Oferă dobânzi de până la 7,85% pe an, fără impozit

Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a noua ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de unu, trei şi cinci ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%.

Ofertă de titluri de stat Fidelis pentru donatorii de sânge. Care e dobânda oferită și condițiile de investire
Stiri Economice
Ofertă de titluri de stat Fidelis pentru donatorii de sânge. Care e dobânda oferită și condițiile de investire

Ministerul Finanțelor a deschis o nouă rundă de vânzare de titluri de stat Fidelis, disponibilă pentru populație în perioada 6-16 iunie 2025. Aceasta reprezintă a cincea ofertă din acest an și este derulată prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti.

Cum să cumperi titluri de stat de pe ghiseul.ro. Ai nevoie doar de un card bancar. Ghidul complet
iBani
Cum să cumperi titluri de stat de pe ghiseul.ro. Ai nevoie doar de un card bancar. Ghidul complet

De luni, cei care au bani puși deoparte și vor să investească în titluri de stat pot intra și pe platforma ghiseul.ro.

Recomandări
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154
Stiri actuale
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa.

Sorin Grindeanu, după ce a ieșit din sală de la UDMR: ”Din perspectiva României există un singur imn oficial, al României”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu, după ce a ieșit din sală de la UDMR: ”Din perspectiva României există un singur imn oficial, al României”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a explicat, sâmbătă, de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR în momentul în care s-a intonat Imnul Secuiesc.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Octombrie 2025

01:59:11

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28