Emisiunile de titluri de stat tind să devină permanente. La ce dobânzi atractive poți împrumuta guvernul

iBani
06-10-2025 | 10:49
oameni pe strada
Shutterstock

Statul se împrumută din nou de la populație, cu dobânzi atractive și reguli noi.

autor
Ștefana Todică

Mai nou, poţi permanent să cumperi titluri de stat, în fiecare lună Ministerul Finanțelor anunță atât emisiunile de titluri de stat Tezaur, cât și Fidelis. Și dobânzile sunt în continuare atractive, peste cele ale băncillor, iar cel mai mare avantaj este că în acest caz câștigul nu este impozabil.

Iată ce dobânzi oferă statul în această lună. De la 7,2% - pentru titlurile de stat cu o maturitate de 2 ani, până la 8,2%, pentru donatorii de sânge, pentru că, în continuare, cei care sunt dispuși și să doneze sânge, primesc o dobândă preferențială, mai mare. Și pentru cei care au economii în euro, de curând au apărut și titlurile de stat în euro pe 10 ani...deci o perioadă mai lungă - și în acest caz dobânda este atractivă și ajunge la 6,5%.

Concret, care e câștigul pentru cineva care investește de exemplu 5.000 de lei sau 1.000 de euro.

În lei, dacă ne uităm la o maturitate de doi ani, câștigul este de 720 de lei.

Sau 820 de lei, pentru donatorii de sânge. Deci la finalul celor doi ani, suma totală retrasă va fi de 5.820 de lei.

În euro, pe 10 ani, dobânda totală ajunge la 650 de euro.

Deci cineva care investește 1.000 de euro, în 10 ani va ridică 1.650 de euro. Fără să mai plătească impozite sau alte taxe.

Diferențele între Fidelis și Tezaur

Acestea sunt dobânzile pentru emisiunea de titluri de stat Fidelis, urmează ca Ministerul Finanțelor să anunțe dobânzile pentru titlurile de stat Tezaur pentru octombrie. Între cele două titluri există diferențe.

Ambele sunt neimpozabile, însă în timp ce la Fidelis maturitățile sunt pe 2,4 ori 6 ani, și în lei, și în euro - Tezaur completează și vine cu maturități pe 1,3 sau 5 ani, însă doar în lei.

Fidelis ar fi mai potrivită pentru cineva care are ceva mai mulți bani strânși și se gândește la o investiție cu risc redus, mai ales că și sumă minimă este de 5.000 de lei - sau 500 de lei pentru cei care donează sânge.

Pe de altă parte, oricine poate cumpăra titluri de stat Tezaur și online - pe ghişeul.ro, nu doar la poștă sau la trezorerie, în timp ce la Fidelis trebuie să mergi la bancă sau să apelezi la un broker.

Titlurile de stat Fidelis au însă marele avantaj că pot fi vândute înainte de maturitate fără să pierzi dobânda - pentru că sunt tranzacționate pe bursă.

De exemplu, dacă cineva are nevoie de bani, merge la banca prin care a cumpărat, spune că vrea să vândă titlurile, iar banca le vinde pe bursă la prețul de piață din momentul respectiv - deci primește dobânda, pentru perioada pentru care a păstrat titlurile de stat, în condițiile de piață din acel moment.

Cine are titluri de stat Tezaur și scoate banii înante de termen, pierde dobânda.

În ultima perioadă și băncile au venit cu oferte mai bune pentru cei care au economii și vor să țină banii într-un depozit, însă dobânzile sunt sub cele oferite de stat. Depozitul este însă o soluție pentru cineva care are nevoie de bani mai repede - sunt mai multe bănci care oferă dobânzi atractive chiar și pe perioade scurte în general 5 luni.

Prin urmare, în funcție de nevoi, dacă aveți ceva bani puși deoparte, e mai bine să îi puneți la treabă, să obțineți un câștig, mai ales că și inflația a urcat iar la 10%. Analizați piața și decideți unde e mai avantajos.

Sursa: Pro TV

Etichete: tezaur, dobanzi, titluri de stat, finante, FIDELIS,

Dată publicare: 06-10-2025 10:32

