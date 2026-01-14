Aproape 2.000 de elevi continuă cursurile online joi din cauza vremii extreme. O singură școală își suspendă orele

Stiri Educatie
14-01-2026 | 17:09
Ore online

Șase școli din țară vor ține joi, 15 ianuarie, cursurile online pentru aproximativ 1.780 de elevi, iar o unitate din Sibiu își suspendă temporar activitatea din cauza vremii nefavorabile.

autor
Aura Trif

Potrivit informațiilor comunicate miercuri de către inspectoratele școlare județene, 6 unități de învățământ (câte una în județele Satu Mare și Prahova, respectiv câte 2 în județele Sibiu & Teleorman), însumând aproximativ 1.780 de elevi, își vor desfășura cursurile joi, 15 ianuarie, în format online din cauza condițiilor meteorologice improprii.

De asemenea, într-o unitate de învățământ din județul Sibiu (150 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată , urmând ca orele de curs să fie recuperate.

Eventuale actualizări vor fi operate în funcție de dinamica situației.

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii. De miercuri seara până joi dimineață sunt așteptate precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării, cu risc de polei, iar de vineri frigul se va intensifica, aducând ninsori în sud și est și ger puternic, mai ales în Moldova, Transilvania și zonele montane, unde minimele pot coborî până la -18 grade.

Citește și
Fată pe stradă iarna
Cât de aspru este, de fapt, gerul din ianuarie 2026. Explicațiile meteorologilor despre temperaturile scăzute din aceste zile
Momentul exploziei de la sediul Poliției Lugoj. Sunt suspiciuni că ar exista o pungă de gaz în subteran. VIDEO

Sursa: StirilePROTV

Etichete: scoala, elevi, cursuri, frig, ger,

Dată publicare: 14-01-2026 17:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Cât de aspru este, de fapt, gerul din ianuarie 2026. Explicațiile meteorologilor despre temperaturile scăzute din aceste zile
Vremea
Cât de aspru este, de fapt, gerul din ianuarie 2026. Explicațiile meteorologilor despre temperaturile scăzute din aceste zile

Gerul din ultimele săptămâni i-a făcut pe mulți români să creadă că traversăm una dintre cele mai dure ierni din ultimii ani.

Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”
Stiri actuale
Explicația ministrului Energiei pentru frigul din spitale și blocuri: „Se termină gerul și automat intră lucrurile în normal”

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Recomandări
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat
Stiri Politice
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat

Statul român a făcut plăți de aproape 14,5 milioane de lei către opt partide politice în primele zile din 2026, potrivit unui comunicat al AEP. Cei mai mulți bani de la bugetul de stat au încasat PSD, AUR și PNL.

 

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59