Aproape 2.000 de elevi continuă cursurile online joi din cauza vremii extreme. O singură școală își suspendă orele

Șase școli din țară vor ține joi, 15 ianuarie, cursurile online pentru aproximativ 1.780 de elevi, iar o unitate din Sibiu își suspendă temporar activitatea din cauza vremii nefavorabile.

Potrivit informațiilor comunicate miercuri de către inspectoratele școlare județene, 6 unități de învățământ (câte una în județele Satu Mare și Prahova, respectiv câte 2 în județele Sibiu & Teleorman), însumând aproximativ 1.780 de elevi, își vor desfășura cursurile joi, 15 ianuarie, în format online din cauza condițiilor meteorologice improprii.

De asemenea, într-o unitate de învățământ din județul Sibiu (150 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată , urmând ca orele de curs să fie recuperate.

Eventuale actualizări vor fi operate în funcție de dinamica situației.

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii. De miercuri seara până joi dimineață sunt așteptate precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării, cu risc de polei, iar de vineri frigul se va intensifica, aducând ninsori în sud și est și ger puternic, mai ales în Moldova, Transilvania și zonele montane, unde minimele pot coborî până la -18 grade.

