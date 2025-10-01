Câți bani vor intra în plus pentru plata pensiilor în urma rectificării bugetare. Alocările pentru Ministerul Muncii

Guvernul României a adoptat recent rectificarea bugetară pentru anul 2025, iar plata pensiilor are o secțiune prevăzută clar în proiectul de OUG adoptat miercuri seară de Guvern.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că această rectificare aduce bugetul statului într-o zonă realistă, printr-o reevaluare riguroasă a veniturilor și cheltuielilor ordonatorilor de credite, pentru a reflecta mai bine realitatea economică. Ținta de deficit bugetar a fost fixată la 8,4% din PIB, ceea ce corespunde unui necesar de finanțare de 159 miliarde lei.

Un punct important în această rectificare bugetară îl reprezintă suplimentarea fondurilor pentru plata pensiilor, fiind alocate în plus 5,52 miliarde lei Ministerului Muncii. Aceasta confirmă angajamentul Guvernului de a asigura plata la timp și la nivelul stabilit a drepturilor pensionarilor. Executivul dorește ca plata pensiilor să fie securizată chiar și în contextul ajustărilor bugetare și al dificultăților economice.

„Campionii” la rectificarea bugetară

Totodată, sumele cele mai mari au fost alocate Ministerului Finanțelor (+20 miliarde lei, din care 12,1 miliarde lei pentru dobânzi aferente datoriei publice), dar și pentru investiții la Ministerul Dezvoltării și Agriculturii, în timp ce unele ministere, precum Sănătatea și Transporturile, au primit alocări diminuate. Veniturile bugetului general consolidat cresc însă cu 3,23 miliarde lei, iar cheltuielile cu 27,8 miliarde lei, deficitul crescând astfel cu 24,58 miliarde lei.

În privința pensiilor, această rectificare asigură resursele necesare pentru plata drepturilor datorate pensionarilor, consolidând astfel stabilitatea financiară într-un an marcat de provocări economice și o creștere economică ajustată la numai 0,6%.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













