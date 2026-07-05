"Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB", se arată în raportul ASF.

Potrivit sursei citate, contribuţiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuţia medie a fost de 453 de lei.

Peste 8,5 milioane de români contribuie la Pilonul 2 de pensii

La finalul lunii mai, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în structura activelor, respectiv 145,39 miliarde de lei (63,9%). Acestea erau urmate de acţiuni, cu 63,13 miliarde de lei (27,7%), fonduri de investiţii, cu 7,76 miliarde de lei (3,4%) şi obligaţiuni corporative, cu 7,63 miliarde de lei (3,4%).

ASF precizează că, la finalul lunii mai 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.532.898 participanţi.

Potrivit acestor date, reiese că suma medie deținută la această dată de un român în contul său din Pilonul 2 de pensii private obligatorii este de circa 27.500 de lei.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN şi Vital.