Pentru cei care s-au pensionat chiar în această perioadă, scăderea a însemnat o sumă mai mică primită în mână. Pentru restul cotizanților, pierderea este, deocamdată, temporară și poate fi recuperată după ce trece criza, spun specialiștii.

În primele două zile din această săptămână, după ce PSD a anunțat că-și retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, activele fondurilor de pensii Pilon 2, cele obligatorii, administrate privat, s-au redus cu 2,6 miliarde de lei, au calculat specialiștii unei platforme de profil.

Asta înseamnă că, pentru cine s-a pensionat chiar în această perioadă, pierderea a fost de 305 lei, în medie. Pentru ceilalți, care continuă să contribuie, este o pierdere pe hârtie, deocamdată. (sursa: desprepensiiprivate.ro)

George Moț, fondator platforma pensii private: ”Luna aprilie venise totuși cu niște vești ceva mai... când am văzut că a început în România această criză politică. Dar acum vedem, lucrurile încep să se deterioreze din nou, lucru care va avea impact și în pensiile private ale românilor”.

Noile evoluții vin după ce, într-o singură lună, în martie, Pilonul 2 de pensii a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii 18 ani: minus 7 miliarde de lei.

La sfârșitul lui martie erau 212 miliarde lei în sistemul Pilonului 2 de pensii

Reducerea a venit pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, care au zdruncinat bursele și au dus la creșterea dobânzilor la care statul român se împrumută.

Principalul risc pentru pensiile noastre vine tocmai din aceste dobânzi la care se împrumută statul și care s-au majorat, din cauza crizei politice.

Adrian Codîrlașu, președinte CFA România: ”O creștere a costului de împrumut al statului va afecta negativ întreaga economie, va afecta capacitatea de împrumut atât a companiilor, cât și a persoanelor fizice”.

Iar legătura dintre titlurile de stat și pensiile din Pilonul 2 este una directă. Asta pentru că aceste titluri reprezintă două treimi din investițiile făcute de fondurile de pensii cu banii pe care-i strânge de la angajați.

Specialiștii spun că sunt normale perioade de creșteri, dar și de scăderi. De exemplu, la primul tur al prezidențialelor din 2025, într-o singură săptămână, pierderea medie a fost de 600 de lei pentru fiecare dintre cotizanți. După ce instabilitatea politică a trecut, banii au fost recuperați.