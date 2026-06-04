De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului, cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie, are în cont aproximativ 60.000 de lei.

Cum a evoluat Pilonul II în cei 18 ani a explicat Cristian Pascu, președinte APAPR, la emisiunea iBani moderată de Ștefana Todică.

După 18 ani de funcționare, cele șapte fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost de 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții.

Cristian Pascu: „Câștigul net pe care îl au participanții în momentul de față este undeva la 18 miliarde de euro, echivalent în lei. Este un câștig semnificativ și trebuie să fim mândri de ce am reușit să facem. Eu zic că e un lucru de apreciat pentru fiecare dintre dintre noi. Banii de acolo sunt banii noștri. Fiecare participant în Pilonul II are un cont individual unde acumulează niște bani și sunt banii proprii. Sunt banii personali.”

Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale.

Cei care nu știu deja, pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro.

Până acum, în cei 18 ani, câștigurile obținute au fost peste inflație

Cristian Pascu: „Randamentul mediu anual în această perioadă de 18 ani este undeva la 8,6% iar inflația este 4,8, deci putem să vedem ce diferență este între inflația anualizată în acest interval de 18 ani și câștig. Și ăsta este până la urmă și rolul administratorului de a valorifica activele pe care le are, de a le investi cu randamente superioare, astfel încât să îți acopere inflația. Să nu uităm că Pilonul II are un contribuții garantate. Cel puțin valoarea contribuțiilor care intră în sistem.”

Din 2027 ar urma să intre în vigoare noua lege pentru plata pensiilor private.

Participanții vor putea retrage cel mult 30% din suma acumulată, iar restul banilor va fi încasat eșalonat, fie sub forma unei pensii pe termen de până la 8 ani, fie ca pensie viageră.