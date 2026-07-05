"Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)", se menţionează în raportul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Valoarea contribuţiilor virate în luna mai a fost de 93 milioane de lei, în timp ce contribuţia medie a fost de 167 de lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 5,297 miliarde de lei, respectiv 63,1%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 2,41 miliarde de lei (28,7%).

Fondurile de pensii falcultative au peste un milion de participanți

Fondurile de investiţii ocupau poziţia a treia, cu 278,64 milioane de lei, reprezentând 3,3% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 1.080.199 participanţi la finalul lunii mai 2026.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.