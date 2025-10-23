Calea Victoriei, artera luxului din Capitală. Spațiile comerciale costă echivalentul unui Logan pentru fiecare metru pătrat

După ani în care își pierduse strălucirea, Calea Victoriei este iar cea mai importantă arteră a Bucureștiului, dar și cea mai scumpă.

Spațiile comerciale se vând aici cu peste 15.000 de euro pe metru pătrat, iar chiriile ajung de asemenea la prețuri amețitoare. Spre comparație, prețul unui Logan cu versiunea de echipare „Essential” costă începând de la 14.450 de euro.

Mai multe magazine de lux, pe care astăzi le găsim doar în marile capitale europene, s-au deschis sau urmează să ajungă pe Calea Victoriei, iar hotelurile și restaurantele cu pretenții atrag de asemenea din ce în ce mai mulți turiști.

Turist străin: Calea Victoriei este o stradă frumoasă, este chiar una dintre cele mai frumoase din toate orașele europene în care am fost. Îmi place mult!

Cu cât se închiriază un spațiu comercial

Pe numărul tot mai mare de turiști mizează și cei care deschid afaceri pe Calea Victoriei. Hoteluri, restaurante și multe magazine cu haine de lux apar pe această arteră încărcată cu istorie, lângă cele mai importante simboluri culturale.

Un spațiu comercial în zonă se închiriază între 80 și 150 de euro pe mp pe lună. La vânzare, tariful poate depăși 15.000 de euro pe mp, spun experții imobiliari.

Eduard Uzunov, Regatta Imobiliare: L-am vândut acum un an jumătate cu 1,8 milioane, acum are client cu 3 milioane de euro. Sunt 160 de mp. Toate clădirile din jurul Ateneului Român, sunt cele mai frumoase palate și case din București.

Prețurile au crescut odată cu cererea.

Mihaela Pană, partener Cushman&Wakefeild Echinox: Oferta reală este foarte mică nu sunt atât de multe spații comerciale la vânzare, pe cât ar fi cererea. Calea Victoriei, în mod special, are niște particularități, în sensul în care proprietățile, în mare parte din ele sunt vechi. Prețurile aș putea spune că au crescut cam cu 50-60% față de acum doi ani.

În acest timp, s-au făcut investiții uriașe.

Corespondent Știrile ProTV: Mai multe clădiri istorice au fost restaurate în ultima perioadă. Urmează, de exemplu, să fie deschis pentru public Palatul Știrbei, una dintre cele mai vechi și valoroase clădiri de pe Calea Victoriei. pe o suprafață de 4.000 de mp, aici va fi o galerie cu mai multe magazine de lux, după modelul Galeriilor La Fayette din Paris.

Așadar, pe lângă Louis Vuiton, pe Calea Victoriei vor fi magazine celebre ca Dior, Saint Laurent, Valentino, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Moncler. Și Hermes a anunțat, de asemenea, deschiderea primului magazin București.

Calea Victoriei redevine astfel un simbolul al luxului, cum era în perioada interbelică.

La creșterea afacerilor din zonă a contribuit și faptul că, de ani buni, Calea Victoriei este pietonală în weekenduri, de primăvară până toamna.

