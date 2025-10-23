Calea Victoriei, artera luxului din Capitală. Spațiile comerciale costă echivalentul unui Logan pentru fiecare metru pătrat

Stiri Economice
23-10-2025 | 19:42
calea victoriei

După ani în care își pierduse strălucirea, Calea Victoriei este iar cea mai importantă arteră a Bucureștiului, dar și cea mai scumpă.

autor
Ștefana Todică

Spațiile comerciale se vând aici cu peste 15.000 de euro pe metru pătrat, iar chiriile ajung de asemenea la prețuri amețitoare. Spre comparație, prețul unui Logan cu versiunea de echipare „Essential” costă începând de la 14.450 de euro.

Mai multe magazine de lux, pe care astăzi le găsim doar în marile capitale europene, s-au deschis sau urmează să ajungă pe Calea Victoriei, iar hotelurile și restaurantele cu pretenții atrag de asemenea din ce în ce mai mulți turiști.

Turist străin: Calea Victoriei este o stradă frumoasă, este chiar una dintre cele mai frumoase din toate orașele europene în care am fost. Îmi place mult!

Cu cât se închiriază un spațiu comercial

Pe numărul tot mai mare de turiști mizează și cei care deschid afaceri pe Calea Victoriei. Hoteluri, restaurante și multe magazine cu haine de lux apar pe această arteră încărcată cu istorie, lângă cele mai importante simboluri culturale.

Citește și
SRI
Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie

Un spațiu comercial în zonă se închiriază între 80 și 150 de euro pe mp pe lună. La vânzare, tariful poate depăși 15.000 de euro pe mp, spun experții imobiliari.

Eduard Uzunov, Regatta Imobiliare: L-am vândut acum un an jumătate cu 1,8 milioane, acum are client cu 3 milioane de euro. Sunt 160 de mp. Toate clădirile din jurul Ateneului Român, sunt cele mai frumoase palate și case din București.

Prețurile au crescut odată cu cererea.

Mihaela Pană, partener Cushman&Wakefeild Echinox: Oferta reală este foarte mică nu sunt atât de multe spații comerciale la vânzare, pe cât ar fi cererea. Calea Victoriei, în mod special, are niște particularități, în sensul în care proprietățile, în mare parte din ele sunt vechi. Prețurile aș putea spune că au crescut cam cu 50-60% față de acum doi ani.

În acest timp, s-au făcut investiții uriașe.

Corespondent Știrile ProTV: Mai multe clădiri istorice au fost restaurate în ultima perioadă. Urmează, de exemplu, să fie deschis pentru public Palatul Știrbei, una dintre cele mai vechi și valoroase clădiri de pe Calea Victoriei. pe o suprafață de 4.000 de mp, aici va fi o galerie cu mai multe magazine de lux, după modelul Galeriilor La Fayette din Paris.

Așadar, pe lângă Louis Vuiton, pe Calea Victoriei vor fi magazine celebre ca Dior, Saint Laurent, Valentino, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Moncler. Și Hermes a anunțat, de asemenea, deschiderea primului magazin București.

Calea Victoriei redevine astfel un simbolul al luxului, cum era în perioada interbelică.

La creșterea afacerilor din zonă a contribuit și faptul că, de ani buni, Calea Victoriei este pietonală în weekenduri, de primăvară până toamna.

Reacțiile a două americance, la pelerinajul Sfântului Dumitru din București: „Nu știm ce s-a întâmplat aici”

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, imobiliare, costuri, Calea Victoriei,

Dată publicare: 23-10-2025 19:41

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Reacțiile a două americance, la pelerinajul Sfântului Dumitru din București: „Nu știm ce s-a întâmplat aici”
Stiri actuale
Reacțiile a două americance, la pelerinajul Sfântului Dumitru din București: „Nu știm ce s-a întâmplat aici”

Procesiunea Calea Sfinților din București, organizată anual în cinstea celor doi sfinți Dumitru, venerați de credincioșii ortodocși pe 26 și 27 octombrie, a deschis pelerinajul care va dura o săptămână.

Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie
Stiri Justitie
Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie

Doi ucraineni acuzați că au vrut să incendieze o firmă de curierat contestă măsura arestului preventiv. ICCJ judecă cererea pe 28 octombrie.

Oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie
Stiri Politice
Oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Stiri externe
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri
Stiri actuale
Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 23 Octombrie 2025

49:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28