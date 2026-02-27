Creşterea economică din 2026 depinde de absorbţia fondurilor europene şi stabilitatea fiscală - oficial BNR

„2026 este pentru ţara noastră o etapă importantă a parcursului curent de tranziţie structurală. Deşi consumul este sub presiune din cauza ajustărilor necesare, aderarea la OCDE şi finalizarea investiţiilor finanţate prin fonduri europene (în special în cadrul PNRR) orientează de o manieră semnificativă economia către mai multă eficienţă şi competitivitate. Spre deosebire de perioada pre-pandemică, unde politica fiscală era dominantă în raport cu diverse politici, pandemia de COVID-19 şi apoi războiul din Ucraina au condus la o schimbare majoră de paradigmă, care conturează o aşa-zisă nouă normalitate: politica fiscală a fost cea dominată în raport cu criza sanitară, respectiv, în raport cu politica de apărare a ţării. Spre deosebire de trecut, unde stabilirea unui nivel de până la 2,5% din PIB pentru bugetul apărării reprezenta o decizie de oportunitate, noile realităţi geo-strategice impun nivelul de 2,5% din PIB drept un prag minim. În aceste circumstanţe, găsirea unor surse eficiente de finanţare reprezintă o premisă importantă pentru stabilitatea fiscal-bugetară”, scrie Leonardo Badea.

În acest sens, Badea a subliniat faptul că evaluarea programului SAFE ar trebui realizată, atât prin intermediul efectelor directe asupra situaţiei fiscal-bugetare, cât şi pe baza efectelor indirecte ca urmare a externalităţilor pozitive asupra sectorului economic real.

„În ceea ce priveşte efectele directe, este foarte important să avem în vedere faptul că împrumuturile contractate prin programul SAFE se realizează la costuri semnificativ mai mici faţă de cele la care se împrumută acum statul român, concomitent cu o maturitate mult mai mare, aspecte la care se adaugă şi faptul că perioada de graţie pentru începerea rambursării împrumuturilor este una considerabilă. Aceste aspecte ale împrumuturilor contractate prin programul SAFE atenuează într-o manieră semnificativă impactul fiscal-bugetar”, a subliniat Leonardo Badea.

Acesta menţionează că, deşi efectul de bază generat de dinamica negativă a economiei din ultimul trimestru al anului anterior (carry-over negativ) limitează nivelul creşterii economice pe care am putea-o avea în anul curent, poate cel mai important factor favorabil este că ansamblul de politici economice vizează stabilitatea macrofinanciară.

De asemenea, este susţinută substituirea abordării în care economia a fost stimulată prin impulsuri fiscale semnificative, o abordare nesustenabilă pe termen lung, cu o necesară intensificare a productivităţii, ca urmare a investiţiilor în infrastructură şi a reformele structurale adoptate în contextul procesului de aderare la OCDE. Prin efectele acestora, România are şansa de a reveni în mod sustenabil la o traiectorie de creştere durabilă pe termen lung, însă nu imediat şi nu în orice condiţii.

În acest context, obiectivul ansamblului de politici economice nu este stimularea în orice condiţii a cererii agregate - care, în absenţa altor măsuri complementare, ar contribui la persistenţa inflaţiei şi ar alimenta dezechilibrul contului curent - ci reconfigurarea ofertei agregate şi o corecţie necesară a absorbţiei interne, explică oficialul BNR în documentul citat. Consolidarea fiscală acţionează inclusiv în sensul diminuării efectului de evicţiune (crowding-out) exercitat de stat asupra resurselor financiare, facilitând accesul la finanţare la costuri mai reduse pentru sectoarele care produc bunuri tranzacţionabile (tradables), cu valoare adăugată ridicată.

De asemenea, autorul subliniază că investiţiile finanţate prin PNRR şi reformele realizate pentru aderarea la OCDE pot susţine o realocare sectorială eficientă a resurselor economice. Investiţiile publice în infrastructură reduc barierele de intrare şi costurile logistice, contribuind la creşterea randamentul capitalului privat (Return on Invested Capital).

El afirmă că nu este vizată doar o creştere cantitativă a PIB, ci o creştere a productivităţii totale (Total Factor Productivity - TFP) prin externalităţile pozitive datorate modernizării stocului de capital public. De aceea, rămâne importantă contribuţia consistentă a investiţiilor la creşterea PIB, care are potenţialul de a compensa declinul consumului pe termen scurt.

Leonardo Badea arată că lipsa unui plan consistent şi coerent în timp pentru revenirea la finanţe publice sustenabile a contribuit la menţinerea curbei randamentelor (yield curve) la niveluri ridicate, descurajând investiţiile cu durată lungă de viaţă şi subminând stabilitatea macro-financiară.

În prezent, traiectoria de ajustare fiscală multianuală este necesar să acţioneze pentru reducerea graduală a nivelului primei de risc suveran. De asemenea, ea trebuie să aducă mai multă predictibilitate pentru mediul de afaceri, permiţând astfel o planificare mai riguroasă a investiţiilor de capital (CAPEX), respectiv o contribuţie la diminuarea în timp a costului mediu ponderat al capitalului.

Totodată, acesta precizează că reechilibrarea cererii interne funcţionează ca un catalizator pentru corecţia deficitelor externe, facilitând o tranziţie sustenabilă către un model mai robust de creştere economică, astfel încât să nu mai genereze dezechilibre ample, aşa cum s-a mai întâmplat.

Prin prioritizarea creşterii productivităţii muncii peste dinamica costurilor unitare cu forţa de muncă (ULC) şi printr-o disciplină fiscală riguroasă, se atenuează presiunile asupra cursului de schimb real, reflectându-se într-o consolidare a competitivităţii structurale a exporturilor româneşti. Astfel, este sprijinit obiectivul strategic de migrare de la un model de creştere care alimentează consumul din import către o economie eficientă, cu exporturi mai competitive, care se pot integra organic în lanţurile valorice globale ale OCDE. „O caracteristică favorabilă importantă a măsurilor structurale actuale este aceea că ele pot preveni efectele de hysteresis (pierderea de durată a potenţialului economic). Prin concentrarea pe realizarea de investiţii publice necesare pentru susţinerea economiei, poate conduce la o creştere a PIB-ului potenţial, sprijinind astfel tranziţia de la creşterea extensivă din anii anteriori, bazată pe volum mare de resurse utilizate, la cea intensivă, bazată pe eficienţă. Absorbţia fondurilor europene estimate a fi atrase în plus în acest an (aproape 2% din PIB) poate aduce un avans de peste 1 punct procentual la creşterea economică, fiind factorul principal care are potenţialul de a preveni contracţii prelungite. În măsura în care această absorbţie se confirmă în cursul anului, companiile private sunt încurajate să investească în "siajul" obiectivelor de infrastructură finalizate şi să beneficieze de oportunităţi de profit pe termen mediu, compensând parţial scăderea cererii curente”, susţine Leonardo Badea.