Astfel, după recesiunea tehnică din 2025, când ultimele două trimestre au fost marcate de scădere economică, anul acesta vom reveni pe creștere, a spus oficialul. De altfel, și Comisia de Prognoză estimează o creștere de aproximativ 1%.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: “Eu cred că greul a trecut și că din trimestrul al treilea o să o să vedem semne bune, pe care le așteptăm în primul rând prin scăderea inflației, care va intra pe o pantă descendentă începând cu luna iulie, august. Și în al doilea rând, vom vedea o activitate economică mai bună. Va fi determinată de nivelul scăzut al dobânzilor, cu condiția, bineînțeles, să păstrăm aceeași direcție, aceeași disciplină bugetară, să fim foarte atenți cum drămuim banii.”

"În luna ianuarie, am avut excedent bugetar"

Ministrul Finanțelor a anunțat, de asemenea, că pentru prima dată în ultimii șapte ani, avem un început de an cu excedent bugetar.

Alexandru Nazare: “În luna ianuarie 2025, aveam un deficit de 11 miliarde. În luna ianuarie 2026 avem un excedent de 800 de milioane, deci nu mai avem deficit. În ianuarie avem excedent, ceea ce ne-a permis să nu ne mai împrumutăm. (…)

E adevărat, e un excedent moderat. El vine și din faptul că au fost făcute foarte multe plăți pe finalul anului trecut, dar este important ca semnal și se va vedea momentul când publicăm execuția, că totuși sunt venituri consistente, venituri inclusiv la TVA consistente, iar această execuție arată că suntem pe drumul corect.”

Deși e un semnal pozitiv, excedentul din luna ianuarie nu este o dovadă reală a consolidării fiscale. Adevăratul test va veni după adoptarea bugetului pentru anul acesta.

Totuși, după ce România a încheiat anul 2025 cu un deficit de 7,6%, în scădere cu 1% față de anul anterior, estimările sunt că în 2026 corecția va fi și mai mare.

“Planul este să reducem deficitul spre 6,2% din PIB, deci cu 1,4% din PIB mai mult decât anul trecut. Cu cât reducem deficitul mai mult, cu atât ne împrumutăm mai bine. Cu cât ne împrumutăm mai bine, mai ieftin, nu mai risipim bani pentru împrumuturi.

Anul trecut am plătit pentru împrumuturi aproape 50 de miliarde de lei. În 2026 vom avea cel mai probabil, o sumă care se apropie de 60 de miliarde, plăți pentru stocul de datorie publică acumulat, nu în acest an, ci de-a lungul timpului.

Deci, nu e vorba de împrumuturi din 2026, e vorba că plătim dobânzi pentru împrumuturi efectuate în trecut și cu cât dobânda e mai mică, cu atât risipim mai puțini bani pentru plata acestor împrumuturi", a mai spus ministrul Finanțelor.