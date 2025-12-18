BCE menține dobânzile neschimbate, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor economice

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut joi rata sa cheie a dobânzii la nivelul de 2%, în contextul în care noile prognoze interne indică o perspectivă mai optimistă pentru economia zonei euro, după un an marcat de fluctuații puternice.

BCE a revizuit în creștere estimarea de creștere economică pentru acest an, de la 1,2% la 1,4%, reflectând faptul că temutul război comercial cu Statele Unite, anticipat de mulți în urmă cu șase luni, nu s-a materializat.

Pentru următorii doi ani, banca centrală estimează o creștere economică de 1,2% și 1,4%, față de prognozele anterioare de 1,0% și 1,3%. Totodată, primele prognoze ale BCE pentru anul 2028 indică un avans economic de 1,4%.

Noile date consolidează percepția că BCE – care a menținut dobânzile neschimbate pentru a patra ședință consecutivă – se îndreaptă către o perioadă prelungită de stagnare a politicii monetare. Majoritatea economiștilor și investitorilor se așteaptă acum ca dobânzile să rămână neschimbate pe tot parcursul anului 2026, în absența unui șoc economic major.

„Creșterea economică este așteptată să fie mai puternică decât în proiecțiile din septembrie, susținută în special de cererea internă”, a transmis BCE în comunicatul său, reiterând că va reacționa la eventuale schimbări semnificative ale datelor economice.

BCE a devenit treptat mai optimistă după ce Uniunea Europeană a decis să nu escaladeze tensiunile comerciale cu SUA și pe fondul reducerii riscurilor unui conflict regional în Orientul Mijlociu. Acești factori au contribuit la o creștere economică peste așteptări, de 0,3% în trimestrul al treilea, iar sondajele din mediul de afaceri sugerează că expansiunea a continuat până la finalul anului.

În ceea ce privește inflația, BCE și-a actualizat prognozele pentru următorii ani și estimează o rată de 1,9% în 2026 și 1,8% în 2027, valori apropiate de cele anticipate anterior (1,7% și 1,9%). Prima prognoză pentru 2028 indică o revenire a inflației exact la 2%, nivel considerat de BCE drept stabilitate a prețurilor.

Deși noile estimări susțin decizia de menținere a dobânzilor, opiniile din cadrul Consiliului guvernatorilor rămân divergente. Membrul Comitetului Executiv, Isabel Schnabel, a declarat recent că următoarea mișcare ar putea fi o majorare a dobânzilor, în timp ce guvernatorul băncii centrale a Finlandei, Olli Rehn, a lăsat deschisă posibilitatea unor reduceri suplimentare, avertizând că riscurile de scădere a inflației rămân predominante.

Președinta BCE, Christine Lagarde, va susține conferința de presă obișnuită la ora 14:45 CET, unde este de așteptat să clarifice poziția sa în această dezbatere.

