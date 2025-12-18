BCE menține dobânzile neschimbate, pe fondul îmbunătățirii perspectivelor economice

Stiri Economice
18-12-2025 | 16:02
BCE - Agerpres

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut joi rata sa cheie a dobânzii la nivelul de 2%, în contextul în care noile prognoze interne indică o perspectivă mai optimistă pentru economia zonei euro, după un an marcat de fluctuații puternice.

 

autor
Vlad Dobrea

BCE a revizuit în creștere estimarea de creștere economică pentru acest an, de la 1,2% la 1,4%, reflectând faptul că temutul război comercial cu Statele Unite, anticipat de mulți în urmă cu șase luni, nu s-a materializat.

Pentru următorii doi ani, banca centrală estimează o creștere economică de 1,2% și 1,4%, față de prognozele anterioare de 1,0% și 1,3%. Totodată, primele prognoze ale BCE pentru anul 2028 indică un avans economic de 1,4%.

Noile date consolidează percepția că BCE – care a menținut dobânzile neschimbate pentru a patra ședință consecutivă – se îndreaptă către o perioadă prelungită de stagnare a politicii monetare. Majoritatea economiștilor și investitorilor se așteaptă acum ca dobânzile să rămână neschimbate pe tot parcursul anului 2026, în absența unui șoc economic major.

Citește și
dolari
România va plăti SUA o datorie istorică de milioane de dolari pentru un produs la care nu s-ar fi gândit nimeni

„Creșterea economică este așteptată să fie mai puternică decât în proiecțiile din septembrie, susținută în special de cererea internă”, a transmis BCE în comunicatul său, reiterând că va reacționa la eventuale schimbări semnificative ale datelor economice.

BCE a devenit treptat mai optimistă după ce Uniunea Europeană a decis să nu escaladeze tensiunile comerciale cu SUA și pe fondul reducerii riscurilor unui conflict regional în Orientul Mijlociu. Acești factori au contribuit la o creștere economică peste așteptări, de 0,3% în trimestrul al treilea, iar sondajele din mediul de afaceri sugerează că expansiunea a continuat până la finalul anului.

În ceea ce privește inflația, BCE și-a actualizat prognozele pentru următorii ani și estimează o rată de 1,9% în 2026 și 1,8% în 2027, valori apropiate de cele anticipate anterior (1,7% și 1,9%). Prima prognoză pentru 2028 indică o revenire a inflației exact la 2%, nivel considerat de BCE drept stabilitate a prețurilor.

Deși noile estimări susțin decizia de menținere a dobânzilor, opiniile din cadrul Consiliului guvernatorilor rămân divergente. Membrul Comitetului Executiv, Isabel Schnabel, a declarat recent că următoarea mișcare ar putea fi o majorare a dobânzilor, în timp ce guvernatorul băncii centrale a Finlandei, Olli Rehn, a lăsat deschisă posibilitatea unor reduceri suplimentare, avertizând că riscurile de scădere a inflației rămân predominante.

Președinta BCE, Christine Lagarde, va susține conferința de presă obișnuită la ora 14:45 CET, unde este de așteptat să clarifice poziția sa în această dezbatere.

Sursa: Politico

Etichete: BCE, dobanda, perspective economice,

Dată publicare: 18-12-2025 16:02

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
România va plăti SUA o datorie istorică de milioane de dolari pentru un produs la care nu s-ar fi gândit nimeni
Stiri Economice
România va plăti SUA o datorie istorică de milioane de dolari pentru un produs la care nu s-ar fi gândit nimeni

Guvernul a aprobat, joi, un proiect pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC), pentru importul de bumbac fibră.  

Reacția mediului privat la decizia Guvernului de majorare a salariului minim
Stiri Economice
Reacția mediului privat la decizia Guvernului de majorare a salariului minim

Salariul mediu ar fi trebuit menținut la valoarea actuală și în 2026, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele IMM România, Florin Jianu.

 

Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție
Stiri Economice
Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 iulie 2026 cu 300 de lei brut. Asta la schimb cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii.

Recomandări
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului
Stiri Justitie
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Decembrie 2025

48:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28