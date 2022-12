BCE, despre bitcoin: „Ultima respiraţie indusă artificial înainte de drumul către irelevanţă”

Într-o postare pe blog intitulată ”Ultima rezistenţă a bitcoin”, directorul general al BCE, Ulrich Bindseil, şi analistul Jürgen Schaff au spus că, pentru susţinătorii bitcoin, stabilizarea aparentă a preţului său în această săptămână ”semnalează o pauză în drumul către noi culmi”.

”Mai probabil, totuşi, este o ultimă respiraţie indusă artificial înainte de drumul către irelevanţă – şi acest lucru era deja previzibil înainte ca FTX să se prăbuşească şi să trimită preţul bitcoin cu mult sub 16.000 de dolari”, au scris ei.

The apparent stabilisation of bitcoin’s value is likely to be an artificially induced last gasp before the crypto-asset embarks on a road to irrelevance. #TheECBblog looks at where bitcoin stands amid widespread volatility in the crypto markets.

