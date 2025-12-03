Amenințări cu greva de la angajații din Parlament. Un agent de curățenie are 4.000 de lei net. Ce salarii medii au românii

Angajații de la Parlament se plâng de salariile mici și amenință cu greva generală ca urmare a tăierilor parțiale de sporuri decise de Guvernul Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns în Parlament, marți, pentru a asista la procedura de asumare a răspunderii asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale megistraților.

Sindicaliştii au avut afişe de protest în care reclamau salariile mici, acesta fiind cel de-al doilea protest din Parlament din ultima perioadă, în prezenţa premierului.

Pe unul dintre fluturașii de salariu prezentați publicului este trecut „agent de curațenie”, un brut de 7.039 de lei și un salariu net de 3.822 de lei. De precizat însă că din fluturaș reiese că au fost reținuți 200 de lei în contul unui CAR și alții 44 de lei pentru „telefon”. Salariul net depășește astfel suma de 4.000 de lei.

Știrile PRO TV.ro vă prezintă, pentru comparație, câteva salarii medii nete la nivel de sectoare economice.

Salariul mediu net pe economie a fost de 5.443 lei, conform celor mai recente date puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică.

Cele mai mari salarii s-au înregistrat în extracția petrolului și gazelor naturale, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante și în industria textilă.

În agricultură, vânătoare și servicii anexe salariul mediu net a fost de 4.234 de lei.

În silvicultură a fost de 4.895 de lei. În administrația publică salariul mediu net a fost de 6.930 lei.

În industria extractivă, salariul mediu net a ajuns la 7.742 de lei, mai arată INS.

În extracția petrolului și gazelor naturale a fost de 12.433 lei, în extracția cărbunelui superior și inferior 7.181 lei, în alte activități extractive 4.702 de lei, iar în activitățile de servicii anexe extracției 9.044 de lei.

În industria prelucrătoare, salariul mediu net a fost de 4.955 de lei.

În industria alimentară s-au înregistrat 4.133 lei, în fabricarea băuturilor 6.041 lei, în fabricarea produselor din tutun 9.364 lei, iar în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 3.446 lei.

În transporturi, salariile nete au fost de 5.400 lei pentru transporturile terestre și prin conducte, 10.602 lei în transporturile aeriene și 3.938 lei în activitățile de poștă și curier.

În hoteluri și restaurante, salariul mediu net a fost de 3.383 lei.

