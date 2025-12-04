Analiză: Leul, sub presiune în 2026 - curs prognozat la 5,25 lei/euro și creștere economică modestă

Casa de brokeraj XTB estimează că PIB-ul României va creşte cu 0,8% în 2026, iar deficitul bugetar va fi de 6,7% din PIB.

Inflaţia ar urma să scadă către 3,9% până la finalul anului 2026, în timp ce cursul euro/leu ar fi de 5,25 lei, arată raportul XTB ”Anul 2026, în cifre şi scenarii”.

”Anul 2026 se conturează pentru România ca fiind unul al contrastelor, cu o creştere economică lentă, inflaţie în scădere şi riscuri ridicate pentru bugetele publice. Concret, România porneşte cu un PIB preconizat la 0,8%, un deficit bugetar dificil de ajustat, o inflaţie care ar putea ajunge sub 4% până la finalul anului şi un climat politic încă tensionat, care poate afecta încrederea mediului de afaceri”, arată raportul XTB ”Anul 2026, în cifre şi scenarii”.

La nivel global, pieţele vor depinde de ritmul reducerilor de dobândă în SUA şi Europa, de evoluţia preţurilor la energie şi de direcţia marilor tehnologii şi a criptomonedelor, arată raportul.

„Ne îndreptăm spre un an în care nimic nu este garantat. Prin urmare, acest raport îşi propune să pună lumina exact acolo unde riscurile sunt mari şi unde optimismul este deja fragil. Raportul aduce la un loc tendinţe, riscuri şi semnale timpurii, pentru ca investitorii să poată traversa un an care se anunţă intens. Când volatilitatea creşte, informaţia bine filtrată devine un avantaj”, spune Irina Cristescu, general manager XTB România.

Raportul XTB pentru 2026 reuneşte principalele direcţii economice şi financiare care vor modela anul următor, de la evoluţiile interne ale României până la marile teme globale. Concluziile desprinse se referă la faptul că economia locală intră în 2026 cu provocări importante, Europa are în faţă o redresare fragilă, iar pieţele valutare sunt influenţate de diferenţele de politică monetară dintre SUA şi Zona Euro.

În materie de mărfuri, aurul şi petrolul rămân industrii extrem de sensibile la geopolitică, în timp ce bursele continuă să atingă noi maxime pe fondul investiţiilor masive în tehnologie şi AI. În acelaşi timp, ecosistemul criptomonedelor intră într-o nouă etapă, în care Ethereum ar putea câştiga teren în faţa Bitcoin.

România în 2026: Aşteptări şi date importante

România intră în 2026 într-un context economic încă dificil, marcat de încetinirea creşterii, dezechilibre externe importante şi tensiuni politice care atrag atenţia mediului de afaceri. În timp ce Europa încearcă să amortizeze temporar şocul tarifelor impuse de SUA, economia locală resimte un amestec dificil de factori: restricţii fiscale, investiţii private prudente, presiuni energetice şi un mediu geopolitic tensionat, spun analiştii.

Inflaţia ar urma să scadă către 3,9% până la finalul anului, însă riscurile dinspre energie rămân destul de importante. Leul este aşteptat să se deprecieze gradual spre 5,25 lei/euro, în condiţiile în care BNR va continua să atenueze volatilitatea. Dacă ne referim la pieţe, bursa ar putea avansa modest (+5%), iar dobânda-cheie ar putea începe un ciclu de reducere în primăvară.

Estimările-cheie pentru 2026:

• PIB: +0,8%

• Inflaţie: 3,9%

• Deficit bugetar: –6,7% din PIB

• Curs EUR/RON: 5,25 lei

• Indicele BET: +5%

• Dobânda-cheie: 5,5%, cu posibilitate de scădere

Contextul global: Factori cheie şi aşteptări

La nivel european, finalul lui 2025 aduce un optimism moderat, după ce economia Zonei Euro a reuşit să crească uşor în trimestrul 3, în pofida tarifelor de 15% impuse de SUA. Marile companii de export au absorbit mai bine decât se anticipa şocul comercial, însă redresarea rămâne anevoioasă.

Europa continuă să piardă teren în faţa Statelor Unite şi a Asiei, cu o cerere internă slabă, un decalaj tot mai mare în inovare, pieţe financiare puţin dinamice şi tensiuni politice care erodează încrederea.

În ansamblu, continentul intră în 2026 cu o economie rezistentă, dar fără motoarele necesare pentru o accelerare consistentă. Consumul rămâne “anemic”, investiţiile private sunt prudente, iar politicile fiscale din marile economii europene transmit semnale amestecate, ceea ce limitează vizibilitatea pentru mediul de afaceri.

