Banca Centrală Europeană: Barierele interne ale UE costă mai mult decât tarifele comerciale ale lui Donald Trump

14-01-2026 | 19:47
Fricţiunile comerciale din Uniunea Europeană sunt mai costisitoare decât cel mai mare tarif pe care preşedintele american Donald Trump a ameninţat să-l impună blocului comunitar anul trecut, este concluzia unui studiu realizat de BCE. 

Vlad Dobrea

Bariere precum diferenţe între normele şi reglementările naţionale, proceduri administrative greoaie şi practici anticoncurenţiale sunt responsabile pentru costuri comerciale intra-UE echivalente cu taxe de 67% la bunuri şi 95% la servicii, au scris economişti precum Lucia Quaglietti şi Vanessa Gunnella într-o analiză publicat miercuri pe site-ul BCE.

Înainte de semnarea unui acord comercial cu SUA în vara anului trecut, Trump luase în considerare perceperea unor tarife vamale de 50% la toate importurile din UE.

Analiza publicată miercuri oferă noi argumente pentru BCE care vrea să impulsioneze guvernele europene să ia măsuri care ar consolida piaţa unică, formată din 450 de milioane de locuitori şi 26 de milioane de întreprinderi. Preşedinta BCE, Christine Lagarde subliniază în mod regulat că valorificarea întregului potenţial al pieţei unice este crucială pentru ca economia să prospere.

"Piaţa unică oferă beneficii economice şi strategice ample" şi "reprezintă prima linie de apărare a Europei în faţa unui peisaj geopolitic în rapidă evoluţie", susţin economiştii BCE. Depăşirea limitelor sale "este esenţială pentru consolidarea în continuare a rezilienţei UE, promovarea competitivităţii, sporirea capacităţilor de apărare şi protejarea stabilităţii economice".

În articolul lor, autorii recunosc că nu este fezabil - şi nici de dorit - să fie eliminate toate barierele pe care le-au identificat, în special dacă acestea se referă la preferinţe, prejudecăţi locale sau comercializare limitată.

Însă copierea standardelor Ţărilor de Jos - o ţară care a atins o integrare relativ ridicată - ar face deja o mare diferenţă. Într-un astfel de scenariu, fricţiunile comerciale intra-UE ar putea fi reduse cu aproximativ opt puncte procentuale la bunuri şi cu nouă puncte procentuale la servicii, ceea ce ar creşte comerţul transfrontalier şi bunăstarea, potrivit raportului.

Chiar şi un progres mai modest ar fi semnificativ. Economiştii susţin că o reducere de doar 2% a barierelor în calea bunurilor şi serviciilor în cadrul pieţei unice ar putea compensa pe deplin impactul preconizat al creşterii tarifelor americane asupra producţiei pe termen lung.

"Estimările evidenţiază potenţialul oferit de dimensiunea vastă a pieţei interne a UE. În contextul geopolitic actual, consolidarea integrării UE este deosebit de importantă pentru a atenua efectele negative ale tensiunilor comerciale externe", au scris Quaglietti şi colegii săi

Este puţin probabil ca presiunile asupra blocului comunitar să înceteze, mai ales având în vedere recenta ameninţare a lui Trump că va impune tarife suplimentare de 25% oricărei ţări care face afaceri cu Iranul. Acest lucru ar putea afecta UE, care a importat bunuri în valoare de aproximativ 660 de milioane de euro din Republica Islamică între ianuarie şi octombrie anul trecut.

Sursa: Agerpres

