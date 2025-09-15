ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. Este un model de conformare internaţională

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, ASF a prezentat săptămâna trecută, la Paris, progresele României în alinierea la principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul grupului de lucru privind asigurările şi pensiile (WPIP) care reuneşte experţi şi autorităţi de supraveghere şi evaluează politicile internaţionale în domeniul asigurărilor şi al pensiilor private.

"Noul cadru al legii de plată a pensiilor private a fost analizat în detaliu şi evaluat ca fiind complet conform cu standardele internaţionale şi europene. De asemenea, membrii WPIP au confirmat că noul cadru al legii de plată este pe deplin aliniat la bunele practici OCDE în domeniul pensiilor private, astfel că evaluarea a decurs fără nicio observaţie sau recomandare adiţională. Această lege garantează transparenţa, prudenţialitatea şi securitatea activelor fondurilor de pensii private, oferind participanţilor certitudinea că economiile lor sunt administrate conform celor mai bune practici internaţionale", se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, acest eveniment reprezintă un pas decisiv în procesul de aderare a României la OCDE, un obiectiv strategic al politicii externe şi economice a ţării, prezent în programul de guvernare şi monitorizat de toate instituţiile implicate.

România, apreciată pentru reformele legislative în domeniul pensiilor

"Evaluarea de la Paris a implicat prezentarea detaliată a legislaţiei şi a reformelor implementate de România. În cadrul reuniunii de miercuri a Grupului de lucru privind asigurările şi pensiile (WPIP), conducerea ASF a prezentat acţiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile OCDE în domeniu. Au fost detaliate măsurile recente, inclusiv noul cadru legal pentru plata pensiilor private, adoptat de Guvernul României. În cadrul discuţiilor, OCDE a apreciat măsurile luate de România pentru alinierea la instrumentele juridice OCDE şi la recomandările privind buna reglementare a planurilor de pensii cu contribuţii definite", se mai precizează în document.

La evaluarea în cadrul reuniunii Grupului de lucru privind Pensiile Private al OCDE din iunie 2024, desfăşurată la sediul organizaţiei de la Paris, s-a apreciat progresul României în alinierea la standardele internaţionale pentru pensiile private, precizează sursa citată.

Potrivit ASF, ca recomandare prioritară, OCDE a subliniat adoptarea unei legislaţii care să definească şi să structureze diferitele opţiuni de alocare a activelor acumulate pentru finanţarea pensionării într-un mod care să asigure coerenţa cu proiectarea fazei de acumulare, iar ca recomandări secundare, diversificarea opţiunilor de investiţii ale fondurilor de pensii private, libera circulaţie a capitalurilor conform Codurilor de Liberalizare etc.

"Prin urmare, ASF a stabilit ca obiectiv principal elaborarea şi promovarea legii de plată a pensiilor private. Acest obiectiv a fost îndeplinit cu succes prin aprobarea proiectului de lege de către Guvern şi trimiterea lui spre aprobare în Parlament, fapt recunoscut la nivel internaţional. În paralel, recomandările secundare ale OCDE au fost deja implementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2025, aprobată prin Legea nr.131/2025, care completează şi actualizează cadrul legislativ aplicabil sistemului de pensii private. Ca urmare a acestor reglementări, ASF prin sectorul de pensii şi-a îndeplinit toate obiectivele şi a transpus integral recomandările OCDE, consolidând cadrul instituţional şi de reglementare şi oferind siguranţă şi predictibilitate pentru participanţi", se mai arată în comunicat.

ASF, validată ca autoritate credibilă și modernă

Această validare internaţională consolidează încrederea în ASF ca autoritate de supraveghere modernă şi competentă, susţin reprezentanţii autorităţii.

"Feedback-ul primit din partea OCDE a fost exclusiv pozitiv, fără observaţii sau recomandări, ceea ce confirmă eficienţa implementării reformelor şi soliditatea cadrului legal actual. Aprecierile primite din partea delegaţilor OCDE subliniază faptul că România a reuşit să construiască un cadru solid şi să implementeze reforme structurale, consolidând astfel rolul ASF ca autoritate de supraveghere credibilă şi modernă. Acest succes contribuie nu doar la securitatea financiară a cetăţenilor, ci şi la creşterea prestigiului României pe scena internaţională", susţin reprezentanţii ASF.

Totodată, recunoaşterea conformităţii legislaţiei româneşti în domeniul pensiilor private reprezintă un pas major în procesul de aderare la OCDE. Aceasta asigură că România respectă toate standardele internaţionale şi creează premisele pentru finalizarea cu succes a evaluării de aderare.

De asemenea, aceste progrese contribuie direct la stabilitatea sistemului de pensii private, la creşterea încrederii participanţilor şi la consolidarea credibilităţii ASF pe plan internaţional.

"În concluzie, feedback-ul pozitiv primit în urma evaluării OCDE de la Paris confirmă că România şi-a atins obiectivele propuse şi a implementat toate recomandările OCDE în domeniul pensiilor private. Cadrul legislativ privind plata pensiilor private, împreună cu măsurile adoptate prin Legea 131/2025, asigură stabilitatea şi predictibilitatea sistemului, protejând interesele participanţilor şi consolidând poziţia României în procesul de aderare la OCDE. Această recunoaştere internaţională reprezintă un succes major pentru România şi un pas decisiv spre un sistem de pensii private modern, sigur şi conform standardelor internaţionale", se mai precizează în comunicat.

Detalii despre legea de plată a pensiilor private

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat de Guvern în 21 august. Documentul prevede două forme de extracţie de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, de opt ani, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră - cu plată pe toată durata vieţii participantului.

În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 30% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

Sistemul pensiilor private are, în prezent, peste nouă milioane de participanţi şi active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României.

Prevederile se aplică pentru Pilonul II, Pilonul III şi Pilonul IV de pensii.

