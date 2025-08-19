România, mai aproape de aderarea la OCDE. Țara noastră a închis 14 din cele 25 comitete necesare

Luca Niculescu, în calitate de coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, a subliniat că acest lucru este stabilit pentru 2026, ceea ce presupune ca toate discuţiile tehnice să fie încheiate până la finele lui decembrie, cel mai târziu începutul anului 2026.

„Procesul de aderare a României la OCDE, care după aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană este cel mai important proiect al României în perioada următoare, va aduce mai multă prosperitate în România, va aduce mai multe investiţii, va aduce instituţii mai solide şi mai credibile, va aduce o dimensiune mai largă, mai mare a României pe harta economică internaţională, va însemna mai multă influenţă pentru România în lume”, a adăugat secretarul de stat.

Prin aderarea la OCDE, România va intra în clubul celor mai mari economii ale lumii, ținta asumată de guvernanți fiind 2026. Secretarul de stat subliniază că procesul de aderare seamnă cu cel parcurs pentru a deveni parte din UE.

„Practic, intrăm în clubul celor mai dezvoltate economii democratice ale lumii. Există o ţintă fixată de clasa politică pentru aderarea la OCDE, această ţinta este 2026. Ca să intrăm în 2026, trebuie să terminăm practic toate discuţiile tehnice până la finalul acestui an, deci până în decembrie 2025, hai să spunem începutul lui 2026. Calendarul este foarte strâns, suntem evaluaţi de 25 de comitete ale OCDE. Practic, seamănă puţin cu aderarea la Uniunea Europeană, unde aveam capitole de închis, aici avem comitete de închis şi ca şi cum 25 nu ar fi fost de ajuns, multe dintre ele mai au şi subcomitete sau grupuri de lucru, cum este şi grupul de lucru pentru pensii private. După fiecare evaluare, evaluările s-au întins pe ani de zile, procesul a început acum trei ani, şi după aceste evaluări România primeşte recomandări, chiar recomandări prioritare. Recomandările prioritare, deşi se numesc recomandări, sunt de fapt nişte condiţionalităţi fără de care nu putem adera la OCDE”, a explicat Niculescu.

Reforma pensiilor, necesară pentru aderarea la OCDE

Potrivit acestuia, crearea cadrului legal privind plata pensiilor private este o recomandare prioritară, deci o condiţie pe care România trebuie să o îndeplinească.

„Atunci când ai o recomandare prioritară ştii că trebuie să vii cu unele modificări de politici, de practici, câteodată de acte normative. Şi noi, în echipa de coordonare, ne asigurăm că ministerele, că instituţiile din România avansează pe acest drum şi până acum am avansat bine, adică din cele 25 de comitete am reuşit să închidem 14 şi, după cum spuneam, ne aşteptăm şi dorim să le închidem şi pe celelalte în perioada următoare. Ministerul Muncii, de altfel, a încheiat Capitolul de muncă şi afaceri sociale, a publicat raportul în urmă cu câteva săptămâni împreună cu cei de la OCDE. (...) Într-adevăr, acum există acest proiect de lege (...) ce vreau să spun că este şi ca urmare a unei recomandări prioritare din partea OCDE. Deci, când vorbim despre recomandarea prioritară, vorbim despre o condiţie pe care România trebuie să o îndeplinească. Deci, din punctul nostru de vedere, al echipei de coordonare, este important ca această recomandare prioritară să fie îndeplinită”, a mai adăuga Luca Niculescu.

„Până acum, după cum spuneam, la toate capitolele am avansat bine, mai sunt câteva la care lucrăm, dar acesta este un subiect de mare interes public şi este foarte normal să fie de mare interes public, de aceea este foarte bine că are loc această dezbatere după ce, într-adevăr, legea a fost pusă în transparenţă, au mai existat discuţii, am mai avut tot felul de întâlniri la care am participat sau am fost informat despre ele, dar e foarte, foarte bine şi sper ca lucrurile să fie şi mai clare după această discuţie”, a precizat secretarul de stat în MAE.

Conform unor surse, proiectul de Lege privind plata pensiilor private va trebui să treacă prin Guvern în cel mult două săptămâni, în condiţiile în care evaluarea Grupului de lucru pentru pensii private este programată în mai puţin de o lună.

Proiectul de Lege privind plata pensiilor private a fost prezentat, în primă lectură, în şedinţa de Guvern din 8 august, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













