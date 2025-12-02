VIDEO. Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli de angajații din Parlament: ”Ne umilește”, ”nu mai tăcem”

Angajații din Parlamentul României au ieşit de nou la un protest spontan

Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli, marți, de angajații din Parlament, nemulțumiți de nivelul la care au ajuns salariile lor, după reforma aplicată de Guvernul condus de Bolojan.

Prim-ministrul a ajuns în Parlament, marți, pentru a asista la procedura de asumare a răspunderii asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale megistraților.

Sindicaliştii au avut afişe de protest în care reclamau salariile mici, acesta fiind cel de-al doilea protest din Parlament din ultima perioadă, în prezenţa premierului.

”Salariul de mizerie ne umilește”, ”Un salariu rușinos e o jignire”, ”Nu cereți loialitate unde oferiți dispreț”, ”Salariul jumulit de Guvern” - sunt câteva dintre mesajele protestatarilor.

Unii dintre protestatari au dat jurnaliștilor fluturași de salariu, pentru a demonstra cât de mici sunt salariile lor.

Astfel, în luna octombrie 2025, un muncitor necalificat cu un salariu de bază de 4182 de lei, la care se adaugă diverse sporuri, ajungând la un total brut de 5156 de lei, rămâne în final cu un rest de plată de 2996 de lei.

Ei au scandat, totodată, mai multe revendicări şi au cerut demisia Guvernului.

"Sindicatele din Parlamentul României au ieşit de nou la un protest spontan aici, pe holul Palatului Parlamentului, deoarece data trecută nu a stat niciun factor de decizie de vorbă cu noi pentru revendicările noastre. Deci, după o reformă începută şi finalizată, într-un final cu mai puţin personal specializat şi salarii diminuate începând de la 1 iulie, ne aşteptăm la o repunere în drepturi a angajaţilor noştri, deoarece volumul de muncă a crescut, personalul ne pleacă, iar noi n-am găsit soluţii decât să acceptăm ce spune Guvernul - că de la 1 ianuarie ne ia norma de hrană. Prin urmare, astăzi ne-am adunat aici să spunem un vot de blam domnului prim-ministru Bolojan şi întregului Guvern, în frunte cu ministrul Muncii, care a neglijat solicitările noastre până în prezent", a declarat lidera sindicaliştilor, Angela Ghenciu, preşedintele Sindicatului Salariaţilor din Camera Deputaţilor, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, sindicatele au sesizat, după diminuarea sporurilor, Avocatul Poporului şi Comisia Europeană, dar nu a existat un rezultat favorabil pentru salariaţii din Parlament.

"Noi ne aşteptăm la o repunere în drepturi. Prin comparaţie cu alte categorii ale segmentului bugetar, salariile noastre au stagnat din 2022 până în prezent, astfel încât există mari diferenţe între colegii noştri de la Guvernul României, care iau salarii mărite cu 20%, sau Curtea de Conturi sau alte instituţii din ţară, nu mai vorbim de primării. Singurul instrument pe care l-am avut au fost negocierile pe comisii, demersurile făcute către preşedintele Camerei, către Ministerul Muncii", a menţionat reprezentanta sindicaliştilor.

