Agenția Spațială Europeană se lansează în domeniul apărării cu un plan de 1 miliard de euro pentru sateliți militari

Agenția Spațială Europeană (ESA) va solicita țărilor membre, în noiembrie, să contribuie cu „aproximativ 1 miliard de euro” la dezvoltarea unei rețele de sateliți de recunoaștere de nivel militar.

Directorul general al organizației, Josef Aschbacher, a declarat pentru Euractiv că planul de finanțare prevede ca ESA să lucreze la un program al UE care are ca scop să ajute armatele și guvernele să contracareze amenințările și să gestioneze dezastrele naturale prin transmiterea de imagini optice de înaltă rezoluție către Pământ la intervale de sub 30 de minute.

„Din punct de vedere strategic, este foarte important, deoarece este dedicat unui nou grup de utilizatori, și anume utilizatorilor din domeniul securității și apărării”, a declarat Aschbacher, în marja conferinței anuale a Institutului European de Politică Spațială de la Viena.

Celelalte programe spațiale ale blocului, precum Galileo, o alternativă GPS pentru geonațiune, și Copernicus, care este utilizat pentru monitorizarea efectelor schimbărilor climatice, sunt utilizate în principal în scopuri civile.

Aschbacher a declarat că sistemul va face parte dintr-o cerere de buget totală de 22 de miliarde de euro din partea ESA pentru următorii trei ani. Detaliile vor fi stabilite la summit-ul de finanțare de luna viitoare de la Bremen, capitalele fiind invitate să contribuie la diverse programe.

Considerat odată un subiect „interzis” pentru ESA, cu sediul la Paris, care a fost fondată în anii 1970 pentru a derula proiecte în scopuri pașnice, Aschbacher a declarat că cele 22 de țări membre ale agenției au convenit că proiectele de apărare ar trebui incluse pentru a consolida securitatea.

„Nu este nevoie de o modificare a convenției noastre, deoarece am discutat acest lucru pe larg anul trecut; expresia „scopuri pașnice” este interpretată de fapt ca apărare”, a spus Aschbacher. „Cea mai bună dovadă că [capitalele] acceptă această interpretare este faptul că mi-au cerut să prezint un program.”

Comisia Europeană numește noul sistem militar de sateliți „serviciul guvernamental de observare a Pământului” (EOGS), în timp ce ESA îl numește „Reziliența europeană din spațiu”.

Separat, UE analizează în prezent modul de alocare a cheltuielilor sale spațiale în bugetul pe șapte ani, pentru perioada 2028-2034.

