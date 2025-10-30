Agenția Spațială Europeană se lansează în domeniul apărării cu un plan de 1 miliard de euro pentru sateliți militari

Stiri Economice
30-10-2025 | 10:31
satelit
Shutterstock

Agenția Spațială Europeană (ESA) va solicita țărilor membre, în noiembrie, să contribuie cu „aproximativ 1 miliard de euro” la dezvoltarea unei rețele de sateliți de recunoaștere de nivel militar.

autor
Cristian Matei

Directorul general al organizației, Josef Aschbacher, a declarat pentru Euractiv că planul de finanțare prevede ca ESA să lucreze la un program al UE care are ca scop să ajute armatele și guvernele să contracareze amenințările și să gestioneze dezastrele naturale prin transmiterea de imagini optice de înaltă rezoluție către Pământ la intervale de sub 30 de minute.

Din punct de vedere strategic, este foarte important, deoarece este dedicat unui nou grup de utilizatori, și anume utilizatorilor din domeniul securității și apărării”, a declarat Aschbacher, în marja conferinței anuale a Institutului European de Politică Spațială de la Viena.

Celelalte programe spațiale ale blocului, precum Galileo, o alternativă GPS pentru geonațiune, și Copernicus, care este utilizat pentru monitorizarea efectelor schimbărilor climatice, sunt utilizate în principal în scopuri civile.

Aschbacher a declarat că sistemul va face parte dintr-o cerere de buget totală de 22 de miliarde de euro din partea ESA pentru următorii trei ani. Detaliile vor fi stabilite la summit-ul de finanțare de luna viitoare de la Bremen, capitalele fiind invitate să contribuie la diverse programe.

Citește și
lansare satelit
Israelul lansează satelitul militar Ofek 19: ”Un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem”

Considerat odată un subiect „interzis” pentru ESA, cu sediul la Paris, care a fost fondată în anii 1970 pentru a derula proiecte în scopuri pașnice, Aschbacher a declarat că cele 22 de țări membre ale agenției au convenit că proiectele de apărare ar trebui incluse pentru a consolida securitatea.

„Nu este nevoie de o modificare a convenției noastre, deoarece am discutat acest lucru pe larg anul trecut; expresia „scopuri pașnice” este interpretată de fapt ca apărare”, a spus Aschbacher. „Cea mai bună dovadă că [capitalele] acceptă această interpretare este faptul că mi-au cerut să prezint un program.”

Comisia Europeană numește noul sistem militar de sateliți „serviciul guvernamental de observare a Pământului” (EOGS), în timp ce ESA îl numește „Reziliența europeană din spațiu”.

Separat, UE analizează în prezent modul de alocare a cheltuielilor sale spațiale în bugetul pe șapte ani, pentru perioada 2028-2034.

Misterul câinilor cu blană albastră descoperiți în zona interzisă de la Cernobîl. Ce spun specialiștii. VIDEO

Sursa: Euractiv

Etichete: uniunea europeana, aparare, satelit,

Dată publicare: 30-10-2025 10:31

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
iLikeIT. Starlink și concurenții săi: cum funcționează rețelele de sateliți care aduc internetul global mai aproape
iLikeIT
iLikeIT. Starlink și concurenții săi: cum funcționează rețelele de sateliți care aduc internetul global mai aproape

Acum e mai ușor ca oricând să avem internet, chiar și acolo unde altădată nici semnal la telefon nu aveam.

Israelul lansează satelitul militar Ofek 19: ”Un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem”
Stiri externe
Israelul lansează satelitul militar Ofek 19: ”Un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem”

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a anunţat miercuri lansarea satelitului de recunoaştere militară Ofek 19, care a avut loc cu o zi înainte, numind-o "o realizare de cel mai înalt nivel mondial" şi "un mesaj" către inamicii ţării, informează EFE.

Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles
Stiri externe
Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles

Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius.

Sistemul de satelit Starlink al lui Elon Musk a suferit o pană de curent generalizată
Stiri externe
Sistemul de satelit Starlink al lui Elon Musk a suferit o pană de curent generalizată

Starlink, serviciul de internet prin satelit operat de SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a suferit joi o pană de curent generalizată care a afectat clienţii din întreaga lume, relatează dpa.

 

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Top citite
1 Valea Prahovei toamna
Shutterstock
Stiri Turism
Stațiunile frumoase de pe Valea Prahovei, mai puțin cunoscute, de vizitat toamna. Destinații de vis aproape de București
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 30 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va recupera niște bani
3 pacient spital medici
Shutterstock
Stiri Sanatate
Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28