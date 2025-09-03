Israelul lansează satelitul militar Ofek 19: ”Un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem”

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a anunţat miercuri lansarea satelitului de recunoaştere militară Ofek 19, care a avut loc cu o zi înainte, numind-o "o realizare de cel mai înalt nivel mondial" şi "un mesaj" către inamicii ţării, informează EFE.

"Lansarea satelitului Ofek 19 este o realizare de cel mai înalt nivel mondial. Puţine ţări posedă aceste capabilităţi. Salut industria aerospaţială, Ministerul Apărării, Forţele de Apărare Israeliene (IDF) şi pe toţi cei implicaţi în dezvoltarea sa", a scris Katz pe contul său de pe platforma X.

"Acesta este, de asemenea, un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem în orice moment şi în orice situaţie", a adăugat el. "Şi, în general, un mesaj către popoarele din regiune: colaboraţi cu aceste capabilităţi pentru un viitor mai bun pentru toţi", a subliniat ministrul israelian.

Conform unui comunicat al biroului său, Ofek 19 este un satelit de observare SAR (radar cu deschidere sintetică - n.r.), echipat cu un radar special care permite obţinerea de imagini detaliate ale suprafeţei Pământului chiar şi noaptea sau în condiţii de nori.

Lansarea a fost efectuată în comun de Ministerul Apărării, armata israeliană şi compania de stat Israel Aerospace Industries. Odată ajuns pe orbită, dispozitivul va fi supus unor teste pentru a se asigura că funcţionează corect.

