iLikeIT. Starlink și concurenții săi: cum funcționează rețelele de sateliți care aduc internetul global mai aproape

Acum e mai ușor ca oricând să avem internet, chiar și acolo unde altădată nici semnal la telefon nu aveam.

Mii de sateliți orbitează Pământul și formează o rețea care trimite semnal de internet, chiar și-n zonele foarte izolate. Detalii primim acum, urmează „iLikeIT”.

În 2025 avem mai mulți furnizori de internet prin satelit. Cel mai cunoscut serviciu de acest gen este Starlink care recent a ajuns la 10.000 de sateliți care pe orbita joasă a Pământului.

Ca să primești internet de la acești sateliți ai nevoie de două lucruri: de o bază care stă la pământ și care transmite internet către sateliții care sunt în spațiu, iar acești sateliți comunică între ei prin laser ca să își trimită internet unul altuia.

Noi pe pământ avem nevoie de o antenă care are nevoie de Vedere liberă la cer. Această antenă se repoziționează singură tocmai ca să găsească conexiunea cu sateliții.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













