DOCUMENT Barem de corectare și subiectul la Matematică – Evaluare Națională 2026. Când se afișează notele

Evaluare nationala 2026
Data publicării:
Data actualizării:
examen scoala elevi
Shutterstock

Elevii care au participat la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 au la dispoziție subiectele și baremul de corectare oficial, publicate de Ministerul Educației. Baremele pot fi consultate pe stirileprotv.ro în timp real.

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Proba scrisă a fost susținută de elevii de clasa a VIII-a miercuri, 24 iunie, și reprezintă una dintre etapele esențiale ale examenului de final de gimnaziu.

Subiectele și baremul de evaluare au fost publicate pe platforma oficială a Ministerului Educației, dedicată examenelor naționale, și pot fi consultate online pentru verificarea răspunsurilor și estimarea punctajului obținut.

Evaluare Națională 2026 - Barem Matematică

Ministerul Educației a publicat baremul de corectare pentru proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, documentul pe baza căruia sunt notate lucrările candidaților.

Baremul include răspunsurile considerate corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință, oferindu-le elevilor posibilitatea să își estimeze rezultatul obținut la examen. După afișarea acestuia, mulți candidați compară rezolvările cu răspunsurile din lucrare pentru a-și face o idee despre nota pe care ar putea să o primească.

Citește și
Subiecte deosebit de dificile la Matematică la Evaluare Națională 2026. Profesor: „Ultimele 3 probleme au fost foarte grele”
Barem Matematică - Evaluare Națională 2026

Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate conform calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației. Elevii vor putea consulta notele inițiale online, în format anonimizat, pe platformele dedicate examenelor naționale.

După afișarea rezultatelor, lucrările pot fi vizualizate pentru o analiză detaliată a punctajului și a modului de notare, oferind elevilor posibilitatea de a înțelege mai bine evaluarea obținută.

Ulterior, are loc etapa de contestații, în care candidații pot solicita recorectarea lucrărilor. După soluționarea acestora, sunt publicate rezultatele finale, considerate oficiale.

Conform calendarului, primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie 2026, iar rezultatele finale pe 8 iulie 2026, după finalizarea contestațiilor.

Calendar Evaluarea Națională 2026

  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română (probă scrisă)
  • 24 iunie 2026 – Matematică (probă scrisă)
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)
  • 1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00); vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)
  • 2–3 iulie 2026 – Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 4–7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale după contestații

Ce subiecte au picat la Matematică la Evaluarea Națională 2026

Proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale este organizată în trei subiecte principale, concepute pentru a acoperi materia studiată în gimnaziu. Acestea includ teme din numere reale și operații, algebră și ecuații, precum și geometrie plană și în spațiu.

Primele două subiecte conțin, în general, itemi cu răspuns scurt sau exerciții cu variante multiple, în timp ce Subiectul al III-lea solicită rezolvări complete, cu demonstrații și justificarea pașilor, mai ales în cazul problemelor de geometrie.

Punctajul este distribuit pe cele trei subiecte, la care se adaugă punctele din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total la 10.

Imagini cu subiectele de Matematică au circulat pe rețelele sociale încă înainte de ora 10:00, fiind distribuite inclusiv pe grupuri de părinți.

La subiectul III elevii au avut de rezolvat probleme de geometrie care au inclus: un exercițiu cu un cerc, un paralelogram și un cub, corespunzătoare problemelor 4, 5 și 6.

Subiect Matematică Evaluarea Națională 2026

Etichete: evaluare nationala, barem corectare, matematica, examen,

Articol recomandat de sport.ro
Încep lucrările la stadionul de 64.000.000€ din România: ”Cam astea sunt informațiile”
Încep lucrările la stadionul de 64.000.000€ din România: ”Cam astea sunt informațiile”
Citește și...
Evaluare nationala 2026
Subiecte deosebit de dificile la Matematică la Evaluare Națională 2026. Profesor: „Ultimele 3 probleme au fost foarte grele”

Profesorii care au văzut subiectele la Matematică de la Evaluare Națională 2026, consideră că ultimele 3 exerciții au fost deosebit de grele și spun că va fi foarte greu să se ia nota 10.

Evaluare nationala 2026
Rezolvarea subiectelor de la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Care erau răspunsurile corecte

Rezolvarea subiectelor de la Matematică, Evaluarea Națională 2026 a pus în evidență modul în care exercițiile au fost structurate pe niveluri diferite de dificultate. Pe stirileprotv.ro poate fi urmărită rezolvarea subiectelor de la matematică.

Evaluare nationala 2026
Evaluarea Națională 2026, Matematică. VEZI subiectele: cerc, patrulater și cub la exercițiile de geometrie

Proba scrisă la matematică reprezintă a doua dintre cele trei testări ale Evaluării Naționale 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a și este programată pentru 24 iunie 2026. 

Recomandări
Stiri Politice
PSD a decis să își asume guvernarea și îl propune premier pe Sorin Grindeanu. Decizia Biroului Permanent Naţional

Liderii PSD au decis în ședința Biroului Permanent Național, care a avut loc miercuri, să își asume guvernarea și să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru a forma un nou Guvern.

Stiri Politice
Cătălin Predoiu spune ce va face după ce va fi exclus din PNL: ”Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului”

Liberalul Cătălin Predoiu, ministru interimar al Afacerilor Interne, a declarat, miercuri, că nu va contesta o eventuală excludere a sa din PNL.

Evaluare nationala 2026
Rezolvarea subiectelor de la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Care erau răspunsurile corecte

Rezolvarea subiectelor de la Matematică, Evaluarea Națională 2026 a pus în evidență modul în care exercițiile au fost structurate pe niveluri diferite de dificultate. Pe stirileprotv.ro poate fi urmărită rezolvarea subiectelor de la matematică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Iunie 2026

52:28

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 24 Iunie 2026

01:52:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 7 - Emil Săndoi

01:20:41

Alt Text!
iBani
iBani - 25 Mai 2026

13:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Antonio Conte, aproape de o revenire de senzație!

Sport

Se lucrează intens la un stadion din Superliga! Va fi gata în toamnă: ”Vor fi toate condițiile”