Proba scrisă a fost susținută de elevii de clasa a VIII-a miercuri, 24 iunie, și reprezintă una dintre etapele esențiale ale examenului de final de gimnaziu.

Subiectele și baremul de evaluare au fost publicate pe platforma oficială a Ministerului Educației, dedicată examenelor naționale, și pot fi consultate online pentru verificarea răspunsurilor și estimarea punctajului obținut.

Evaluare Națională 2026 - Barem Matematică

Ministerul Educației a publicat baremul de corectare pentru proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, documentul pe baza căruia sunt notate lucrările candidaților.

Baremul include răspunsurile considerate corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință, oferindu-le elevilor posibilitatea să își estimeze rezultatul obținut la examen. După afișarea acestuia, mulți candidați compară rezolvările cu răspunsurile din lucrare pentru a-și face o idee despre nota pe care ar putea să o primească.