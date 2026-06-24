Proba scrisă a fost susținută de elevii de clasa a VIII-a miercuri, 24 iunie, și reprezintă una dintre etapele esențiale ale examenului de final de gimnaziu.
Subiectele și baremul de evaluare au fost publicate pe platforma oficială a Ministerului Educației, dedicată examenelor naționale, și pot fi consultate online pentru verificarea răspunsurilor și estimarea punctajului obținut.
Evaluare Națională 2026 - Barem Matematică
Ministerul Educației a publicat baremul de corectare pentru proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, documentul pe baza căruia sunt notate lucrările candidaților.
Baremul include răspunsurile considerate corecte și punctajul acordat pentru fiecare cerință, oferindu-le elevilor posibilitatea să își estimeze rezultatul obținut la examen. După afișarea acestuia, mulți candidați compară rezolvările cu răspunsurile din lucrare pentru a-și face o idee despre nota pe care ar putea să o primească.
Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026
Rezultatele Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate conform calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației. Elevii vor putea consulta notele inițiale online, în format anonimizat, pe platformele dedicate examenelor naționale.
După afișarea rezultatelor, lucrările pot fi vizualizate pentru o analiză detaliată a punctajului și a modului de notare, oferind elevilor posibilitatea de a înțelege mai bine evaluarea obținută.
Ulterior, are loc etapa de contestații, în care candidații pot solicita recorectarea lucrărilor. După soluționarea acestora, sunt publicate rezultatele finale, considerate oficiale.
Conform calendarului, primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie 2026, iar rezultatele finale pe 8 iulie 2026, după finalizarea contestațiilor.
Calendar Evaluarea Națională 2026
- 22 iunie 2026 – Limba și literatura română (probă scrisă)
- 24 iunie 2026 – Matematică (probă scrisă)
- 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)
- 1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00); vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00)
- 2–3 iulie 2026 – Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor
- 4–7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
- 8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale după contestații
Ce subiecte au picat la Matematică la Evaluarea Națională 2026
Proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale este organizată în trei subiecte principale, concepute pentru a acoperi materia studiată în gimnaziu. Acestea includ teme din numere reale și operații, algebră și ecuații, precum și geometrie plană și în spațiu.
Primele două subiecte conțin, în general, itemi cu răspuns scurt sau exerciții cu variante multiple, în timp ce Subiectul al III-lea solicită rezolvări complete, cu demonstrații și justificarea pașilor, mai ales în cazul problemelor de geometrie.
Punctajul este distribuit pe cele trei subiecte, la care se adaugă punctele din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total la 10.
Imagini cu subiectele de Matematică au circulat pe rețelele sociale încă înainte de ora 10:00, fiind distribuite inclusiv pe grupuri de părinți.
La subiectul III elevii au avut de rezolvat probleme de geometrie care au inclus: un exercițiu cu un cerc, un paralelogram și un cub, corespunzătoare problemelor 4, 5 și 6.