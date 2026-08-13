O milionară din Australia și-a modificat testamentul cu doar 15 zile înainte de moarte, lăsând jumătate din averea sa frizerului. Decizia a fost contestată de foștii beneficiari, iar un judecător a dispus o anchetă pentru a stabili dacă femeia era în deplinătatea facultăților atunci când a făcut schimbarea, relatează Noticias Trabajo.

Cine ar fi trebuit să primească banii

Femeia, care nu avea copii și nici soț, a murit pe 22 ianuarie 2025, lăsând o avere de câteva milioane de dolari. În testamentul întocmit în 2021, aceasta își lăsase averea unei prietene din copilărie și fiului acesteia, care îi era și fin.

Pe 7 ianuarie 2025, cu puțin timp înainte de moarte, femeia și-a contactat avocații și a cerut modificarea testamentului. Cei doi foști beneficiari au fost excluși, iar averea urma să fie împărțită între coafezul femeii și o rudă a soțului prietenei sale.

Avocata care a întocmit noul testament a declarat în instanță că femeia i-ar fi spus că nu mai avea o relație cu prietena și finul ei „de ceva timp”. Potrivit acesteia, femeia părea însă foarte afectată când vorbea despre acest lucru.

Foștii beneficiari susțin o versiune diferită. Ei afirmă că relația dintre ei și femeie fusese una apropiată și că telefonul acesteia se afla la frizer și partenera lui, care ar fi șters mesajele trimise de fin.

În urma acestor acuzații, judecătorul a considerat că există suficiente motive pentru o examinare detaliată a cazului. Printre aspectele care urmează să fie analizate se numără capacitatea femeii de a înțelege consecințele modificării testamentului în momentul în care a semnat documentul.

Magistratul a remarcat, de asemenea, că foștii beneficiari avuseseră o relație apropiată cu femeia în perioada dinaintea întocmirii noului testament.