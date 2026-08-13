Polițiștii i-au interceptat pe membrii familiei în apropiere de Besançon, în estul Franței, după ce aceștia ar fi repetat aceeași schemă la mai multe puncte de taxare, scrie GB News.

Metoda era una simplă. Unul dintre membrii grupului cobora din mașină, ridica manual bariera de la punctul de taxare, iar celelalte vehicule treceau fără ca taxa să fie achitată.

Potrivit autorităților franceze, familia se deplasa cu trei autoturisme și ar fi recurs la această metodă în mod repetat, timp de mai multe luni.

Alerta a venit de la operatorii autostrăzii A36

Cazul a fost semnalat autorităților sâmbătă, după ce operatorii autostrăzii A36 au observat o posibilă fraudă la un punct de taxare din apropierea orașului Belfort.

Polițiștii au urmărit apoi grupul până la un alt punct de taxare, unde au observat din nou aceeași metodă.

„O persoană a coborât din una dintre cele trei mașini, a ridicat bariera pentru a permite trecerea vehiculelor, apoi s-a urcat din nou în mașină”, au precizat autoritățile locale.

Britanicii au fost opriți în cele din urmă de poliție și obligați să achite taxele restante.

Potrivit presei locale franceze, familia ar fi repetat schema de mai multe luni. După ce au fost prinși, membrii grupului au achitat integral suma datorată, care se ridica la câteva mii de euro.

Cazul nu este însă unul izolat pe autostrada A36.

Un alt șofer a fost prins după ce, timp de mai multe luni, ar fi evitat plata taxelor circulând foarte aproape în spatele mașinii din fața sa. În acest fel, vehiculul său trecea de barieră fără să achite taxa.

Camerele de supraveghere au permis în cele din urmă identificarea șoferului. Când autoritățile au calculat taxele neachitate, factura a ajuns la aproximativ 9.000 de euro.

Fenomenul devine o provocare tot mai importantă pentru autoritățile franceze, în condițiile în care țara renunță treptat la punctele tradiționale de taxare.