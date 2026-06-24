Subiectele de la proba de matematică vor fi publicate pe stirileprotv.ro după ora 11:00, imediat după încheierea testării. Elevii și părinții interesați să consulte varianta de examen vor putea accesa subiectele complete pe site, fără a fi nevoiți să așteapte publicarea variantei oficiale pe platforma dedicată examenelor naționale.

Când vor fi afișate baremele de corectare

Baremele de rezolvare pentru proba de matematică de la Evaluare Națională 2026 vor fi afișate pe subiecte.edu.ro după ora 15:00, conform calendarului stabilit pentru sesiunea 2026 a Evaluării Naționale. Baremele oficiale reprezintă singurul document valabil pentru evaluarea lucrărilor scrise și pentru eventualele contestații depuse de candidați.

Rezolvarea live a subiectelor, de la ora 12:00

Pentru elevii și părinții care vor să verifice răspunsurile imediat după ieșirea din examen, profesorii de la Centrul Educațional Unirea vor realiza, de la ora 12:00, o rezolvare live a subiectelor de la matematică, transmisă pe stirileprotv.ro. Rezolvarea live oferă explicații pas cu pas pentru fiecare cerință din cadrul examenului, fiind utilă atât elevilor care vor să își estimeze nota, cât și părinților care vor să înțeleagă modul în care sunt notate lucrările.

Este important de menționat că explicațiile oferite în cadrul rezolvării live au rol orientativ și nu reprezintă barem oficial de corectare. Pentru o evaluare corectă a răspunsurilor date la examen, elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte varianta oficială a baremului, publicată pe subiecte.edu.ro.

Structura probei de matematică

Proba de matematică este organizată, ca în anii anteriori, pe trei subiecte principale. Primul subiect cuprinde, de regulă, itemi de tip grilă, care testează noțiuni de bază de algebră. Al doilea subiect combină itemi grilă cu probleme aplicate, iar al treilea subiect presupune rezolvări complete și justificate, axate în special pe geometrie în plan și în spațiu.

De ce contează nota la matematică

Nota obținută la proba de astăzi se include în calculul mediei de admitere la liceu, alături de nota de la proba de limba și literatura română, susținută pe 22 iunie. Media de admitere este calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale și fără rotunjire, a notelor de la toate probele Evaluării Naționale 2026.

Calendarul rezultatelor

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor avea loc pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00–18:00, activitatea continuând pe 2 și 3 iulie. Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 4–7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie 2026.