În ultima săptămână au fost raportate 45 de cazuri noi, iar bilanțul infecțiilor dobândite local a ajuns la 110, potrivit Organizației Naționale de Sănătate Publică din Grecia (EODY).

Din totalul cazurilor înregistrate până la 12 august, 81 au provocat manifestări la nivelul sistemului nervos central, precum encefalită, meningită, meningoencefalită sau paralizie flască acută. Alte 29 de persoane au avut simptome ușoare sau nu au prezentat afectarea sistemului nervos central, potrivit Euronews.

Situația este cu atât mai gravă cu cât nouă persoane au murit, toate având peste 65 de ani. Vârsta medie a celor decedați a fost de 82 de ani.

În prezent, 35 de pacienți sunt internați, dintre care 16 se află în secțiile de terapie intensivă. Alți 61 de pacienți au fost externați.

Attica, cea mai afectată zonă

Cea mai intensă circulație a virusului este în regiunea Attica, unde au fost raportate cazuri în mai multe sectoare ale Atenei, precum și în Pireu și în estul regiunii.

Printre zonele cele mai afectate se numără Spata-Artemida și Markopoulo Mesogaias. În Spata-Artemida au fost raportate 11 cazuri cu afectarea sistemului nervos central și două fără astfel de manifestări. În Markopoulo Mesogaias sunt opt cazuri cu afectare neurologică și alte trei fără.

Autoritățile au identificat și mai multe localități considerate cu risc ridicat, chiar dacă acolo nu au fost înregistrate încă infecții la oameni. Evaluarea se bazează pe apropierea de zonele afectate, caracteristicile geografice și datele epidemiologice.

Virusul a fost depistat recent și la cai în mai multe regiuni ale Greciei, ceea ce indică faptul că acesta circulă în zone mai extinse.

Numărul real al infecțiilor ar putea fi mult mai mare

EODY avertizează că cele 110 cazuri confirmate reprezintă doar o parte din numărul real al persoanelor infectate. Potrivit unui studiu seroepidemiologic, pentru fiecare infecție care provoacă afectarea sistemului nervos central există aproximativ 140 de persoane infectate care fie dezvoltă simptome ușoare, fie nu au niciun simptom.

Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și investighează fiecare caz raportat în cel mult 24 de ore. În paralel, sunt monitorizați țânțarii prin capcane instalate în mai multe regiuni, iar insectele sunt testate pentru prezența virusului West Nile.

Virusul West Nile nu este un fenomen nou în Grecia. Cazuri au fost raportate în mod repetat începând din 2010, în special în lunile de vară și toamnă, iar virusul a fost identificat în toate regiunile țării.

EODY consideră că noi cazuri sunt foarte probabile în următoarele săptămâni, atât în zonele în care virusul circulă deja, cât și în regiuni noi.

Autoritățile recomandă trei măsuri principale: supravegherea epidemiologică, intensificarea programelor de combatere a țânțarilor și protecția individuală împotriva înțepăturilor.

În România, numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la 10, dintre care șapte sunt confirmate, iar două persoane au decedat. Victimele sunt persoane vârstnice, cu comorbidități, iar cazurile au fost înregistrate în mai multe județe, inclusiv în municipiul București.