Rezolvarea subiectelor de la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Care erau răspunsurile corecte

Este important de subliniat că explicațiile din cadrul rezolvării live au rol informativ și nu înlocuiesc baremul oficial de corectare. Pentru verificarea corectă a răspunsurilor, elevii și părinții trebuie să consulte documentul publicat pe subiecte.edu.ro.

După finalizarea probei scrise la Matematică , susținută astăzi de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării Naționale 2026, Centrul Educațional Unirea va realiza, începând cu ora 12:00, o rezolvare live a subiectelor de Matematică, care va fi transmisă pe stirileprotv.ro. Analiza oferă explicații detaliate, pas cu pas, pentru fiecare cerință, fiind utilă atât pentru estimarea notei, cât și pentru înțelegerea modului de evaluare a lucrărilor.

Când vor fi afișate baremele de corectare

Baremele de rezolvare pentru proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe platforma subiecte.edu.ro după ora 15:00, conform calendarului oficial al sesiunii. Aceste documente au caracter oficial și reprezintă singurul reper utilizat pentru corectarea lucrărilor și pentru soluționarea eventualelor contestații depuse de candidați.

Structura probei de Matematică

Proba de Matematică este organizată, ca în anii anteriori, în trei mari subiecte. Subiectul I conține, de regulă, itemi de tip grilă care verifică noțiuni fundamentale de algebră. Subiectul al II-lea include atât exerciții grilă, cât și probleme aplicate, iar Subiectul al III-lea este format din probleme cu rezolvare completă, axate în special pe geometrie în plan și în spațiu.

Nota la Matematică de la Evaluarea Națională

Rezultatul obținut la proba de Matematică este esențial în calculul mediei de admitere la liceu, alături de nota obținută la Limba și literatura română, susținută pe 22 iunie. Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a celor două note, exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

Calendarul rezultatelor de la Evaluarea Națională

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se vor desfășura în aceeași zi, între orele 14:00–18:00, procesul continuând și pe 2 și 3 iulie.

Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 4–7 iulie, iar rezultatele finale ale examenului vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

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