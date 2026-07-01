Lista liceelor din București 2026. Care sunt cele mai bune și ce medii de admitere au

Pe 22 iunie a avut loc prima probă, iar începând cu 13 iulie, candidații trebuie să completeze fișele de înscriere la liceu 2026, urmând ca pe 22 iulie să aibă loc repartizarea candidaților.
Lista liceelor din București 2026
Competiția este acerbă în București, când vine vorba despre admiterea la liceu 2026. Licee precum Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Colegiul Național „Sfântul Sava” au avut cea mai mare medie de admitere anul trecut în București.
București, după ultima medie de intrare din 2025
Licee precum Colegiul Național „Sfântul Sava”, „Gheorghe Lazăr”, „Tudor Vianu” sau Colegiul „Spiru Haret” se află constant în topul celor mai bune licee din București, cu medii de admitere de peste 9.
Cele mai bune licee și ultima medie de intrare în 2025
Conform broșurii de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2025-2026, în primele licee din București, mediile de admitere au fost următoarele:
Colegiul Național „Sfântul Sava”
· Matematică-Informatică: ultima medie de admitere a fost 9,67.
· Științe ale Naturii: ultima medie de intrare a ajuns la 9,72.
· Filologie: ultimul candidat admis a avut media 9,52.
· Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”
· Matematică-Informatică: media ultimului admis a fost 9,62.
· Matematică-Informatică, bilingv limba germană: admiterea s-a încheiat la media 9,70.
Colegiul Național „I.L. Caragiale”
· Matematică-Informatică: ultima medie de admitere a fost 9,40.
· Matematică-Informatică, bilingv limba engleză: s-a intrat cu minimum 9,60.
· Științe ale Naturii: ultima medie înregistrată a fost 9,48.
· Filologie: ultimul elev admis a avut media 9,17.
Colegiul Național „Spiru Haret”
· Matematică-Informatică: ultima medie de admitere a fost 9,72.
· Științe ale Naturii: pragul de admitere a fost 9,67.
· Filologie, intensiv franceză: s-a intrat cu media 9,42.
· Științe Sociale, intensiv limba engleză: ultima medie a fost 9,50.
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”
· Matematică-Informatică: ultima medie de admitere a ajuns la 9,85.
· Științe ale Naturii: ultimul candidat admis a avut media 9,80.
· Filologie: admiterea s-a încheiat la media 9,57.
· Științe Sociale: ultima medie de intrare a fost 9,65.
Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”
· Matematică-Informatică, bilingv limba engleză: ultima medie a fost 9,52.
· Științe ale Naturii, bilingv limba engleză: s-a intrat cu media 9,52.
· Științe Sociale, bilingv limba engleză: pragul de admitere a fost 9,40.
· Filologie, bilingv limba engleză: ultima medie a fost 9,22.
Colegiul Național „Aurel Vlaicu”
· Matematică-Informatică: ultima medie de admitere a fost 8,42.
· Științe ale Naturii: ultimul admis a avut media 8,30.
· Filologie: admiterea s-a încheiat la media 8,17.
· Colegiul Național „Ion Neculce”
· Matematică-Informatică: ultima medie de intrare a fost 9,07.
· Științe ale Naturii: ultima medie de admitere a fost 9,10.
Colegiul Național „Mihai Viteazul”
· Matematică-Informatică (intensiv informatică și intensiv limba engleză): s-a intrat cu media 9,32.
· Științe ale Naturii: ultima medie de admitere a fost 9,45.
Colegiul Național „Gheorghe Șincai”
· Filologie: ultimul candidat admis a avut media 9,32.
· Matematică-Informatică: ultima medie de admitere a fost 9,42.
· Științe ale Naturii: pragul de intrare a fost 9,45.
Colegiul Național „Matei Basarab”
· Filologie: admiterea s-a încheiat la media 9,27.
· Matematică-Informatică (intensiv limba engleză și intensiv informatică): ultima medie a fost 9,42.
· Științe ale Naturii: ultimul elev admis a avut media 9,42.
Calendar Evaluare Națională
- 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
- 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
- 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
- 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
- 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 30 iunie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale
- 1-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
- 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale