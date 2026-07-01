Lista liceelor din București 2026. Care sunt cele mai bune și ce medii de admitere au

Pe 22 iunie a avut loc prima probă, iar începând cu 13 iulie, candidații trebuie să completeze fișele de înscriere la liceu 2026, urmând ca pe 22 iulie să aibă loc repartizarea candidaților.

Lista liceelor din București 2026

Competiția este acerbă în București, când vine vorba despre admiterea la liceu 2026. Licee precum Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Colegiul Național „Sfântul Sava” au avut cea mai mare medie de admitere anul trecut în București.

București, după ultima medie de intrare din 2025

Licee precum Colegiul Național „Sfântul Sava”, „Gheorghe Lazăr”, „Tudor Vianu” sau Colegiul „Spiru Haret” se află constant în topul celor mai bune licee din București, cu medii de admitere de peste 9.