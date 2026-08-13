Proiectul de ordin, lansat în consultare publică, prevede introducerea unor etape suplimentare de reanalizare și reevaluare atunci când între notele acordate de profesori există diferențe importante.

Ministerul spune că principalele modificări urmăresc „creșterea acurateții procesului de evaluare în cazul evaluării lucrărilor scrise”.

Lucrarea intră automat la reanalizare

La Evaluarea Națională, dacă cei doi evaluatori acordă note cu o diferență mai mare de un punct la limba și literatura română și limba și literatura maternă, respectiv de 0,50 puncte la matematică, aceștia vor fi notificați automat pentru reanalizarea punctajelor.

Este o etapă nou introdusă în procesul de evaluare inițială.

„În cazul în care diferența de notare se menține în urma reanalizei lucrării, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori pentru reevaluare. Precizăm și faptul că diferența între notele primilor 2 evaluatori la care lucrarea este transmisă automat în vederea reevaluare a scăzut de la 1 punct la 0,50 puncte, în cazul probei de matematică. Reamintim că, după validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele patru note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note-valori centrale”, a transmis ministerul.

Și la Bacalaureat apare o etapă nouă

Regula se aplică și la Bacalaureat 2027. În cazul în care platforma de evaluare digitalizată identifică o diferență mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori, aceștia vor fi notificați automat pentru reanalizarea punctajelor.

„În cazul în care diferența de notare se menține în urma reanalizei lucrării, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori pentru reevaluare. Reamintim faptul că, după validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele patru note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note-valori centrale”, mai arată ministerul.

Schimbări și la contestații

Ministerul propune reguli noi și pentru lucrările contestate.

La Evaluarea Națională, dacă între nota obținută la evaluarea inițială și cea acordată după contestație există o diferență mai mare de un punct, în plus sau în minus, evaluatorii vor fi notificați automat pentru reanalizarea punctajelor.

Dacă diferența se menține, lucrarea va fi reevaluată de alți doi profesori evaluatori.

„Precizăm că în această ultimă fază a etapei de soluționare a contestațiilor a fost introdus accesul la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă”, se mai arată în comunicat.

La Bacalaureat, pragul pentru reevaluarea suplimentară este redus. Dacă, după reanalizare, se menține o diferență mai mare de un punct între nota inițială și cea de la contestație, lucrarea va fi reevaluată de alți doi profesori. În prezent, pragul este de 1,5 puncte.

Elevii își vor putea vedea lucrările înainte de contestații

O prevedere importantă care se menține și pentru examenele din 2027 este posibilitatea elevilor de a-și vizualiza lucrările după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor.

Ministerul subliniază că „depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării”.

Scopul este ca elevii să poată lua o decizie mai bine fundamentată înainte de a solicita reevaluarea.

Când vor avea loc Evaluarea Națională și Bacalaureatul în 2027

Potrivit calendarelor propuse de Ministerul Educației, Bacalaureatul ar urma să aibă loc mai devreme anul viitor, din cauza temperaturilor ridicate.

Probele de competențe de la Bacalaureat ar urma să aibă loc în perioada 12-23 aprilie 2027.

Probele scrise ale primei sesiuni de Bacalaureat sunt programate între 14 și 18 iunie 2027, iar rezultatele finale, după contestații, ar urma să fie afișate pe 1 iulie 2027.

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, probele Evaluării Naționale sunt propuse în perioada 22-25 iunie 2027.

Potrivit Ministerului Educației, actuala propunere de calendare este fundamentată pe necesitatea de a ţine cont de evoluţia spre niveluri extreme ale temperaturilor din timpul verii, ce pot afecta randamentul candidaţilor, pe solicitările de a identifica o soluţie funcţională care să permită încadrarea în termen a candidaţilor a căror înscriere în învăţământul superior depinde de prezentarea diplomei de bacalaureat şi pe dozarea efortului candidaţilor care se pregătesc şi de admiterea în învăţământul superior, precum şi al cadrelor didactice membre în mai multe comisii de organizare/desfăşurare a examenelor.

După etapa de consultare, forma finală a documentelor va fi aprobată prin ordin de ministru, în urma analizei feedbackului primit şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, mai precizează sursa citată.

Cum a arătat calendarul la Bacalaureat în 2026

Probele de competențe

2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților

– Înscrierea candidaților 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a

– Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a 8 – 10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) 10 – 11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) 11 – 12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) 15 – 17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Calendarul probelor scrise