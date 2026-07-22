Ministerul Educaţiei urmează să anunţe, miercuri, rezultatele repartizării computerizate a absolvenţilor de gimnaziu care au susţinut Evaluarea Naţională anul acesta, potrivit News.ro.

Repartizarea se face pe baza mediei de la examen şi a opţiunilor completate, după ce, anterior, a fost publicată ierarhia elevilor.

Ulterior, în perioada 23-28 iulie 2026, elevii vor depune dosarul la liceul la care au fost repartizaţi.

„Este foarte util să urmăreşti canalele de informare ale liceului în care ai fost admis, pentru a vedea programul înscrierilor. Dacă nu ai fost admis la un liceu, este important să ştii că urmează etapa a doua de admitere”, au transmis oficialii Ministerului Educaţiei.

Momentele importante din cadrul acestei etape:

· Pe 31 iulie se vor afişa locurile rămase libere pentru etapa a doua.

· Între 10 şi 12 august vor avea loc înscrierile.

· În zilele de 17 şi 18 august va avea loc repartizarea la liceu, la nivelul comisiei judeţene de admitere/comisiei municipiului Bucureşti.

„Urmăreşte canalele de comunicare ale inspectoratului şcolar din judeţul tău, pentru a afla în timp util informaţiile de care ai nevoie, inclusiv cele referitoare la desfăşurarea probelor de aptitudini sau a celor de verificare a competenţelor la o limbă modernă, pentru participarea la etapa a doua de admitere”, recomandă Ministerul Educaţiei.

La Evaluarea Naţională, din 148.268 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat la toate probele 143.251, prezenţa fiind de 96,6%.

Din cei 143.251 de candidaţi prezenţi, un număr de 113.316 (79,1%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, 29.935 de candidaţi (20,9%) au obţinut medii mai mici de 5, iar 7 candidaţi au obţinut media 10.

După soluţionarea contestaţiilor, procentul celor cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut uşor, de la 79%.