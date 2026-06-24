Examenul este susținut, la nivel național, de peste 148.000 de candidați, în cele aproape 3.000 de unități de învățământ și centre de examen desemnate pentru această sesiune.

Programul probei de matematică

Ca și în cazul probei la Limba și literatura română de la Evaluarea Națională, accesul candidaților în sălile de examen este permis în intervalul orar 8:00–8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Testarea debutează la ora 9:00, moment în care elevii primesc broșura cu subiecte, alături de hârtie ștampilată pentru ciorne.

Timpul alocat rezolvării subiectelor este de 120 de minute, calculate din momentul finalizării casetei de identificare și după distribuirea efectivă a subiectelor. Elevii pot preda lucrarea înainte de expirarea timpului alocat, însă regulamentul prevede că aceștia nu pot părăsi sala de examen mai înainte de trecerea unei ore de la debutul probei.

Elevii cu deficiențe de vedere, de auz sau cu tulburări de neurodezvoltare, pentru care a fost aprobată o astfel de cerere, beneficiază de o prelungire a timpului de lucru cu maximum două ore, conform procedurii privind egalizarea șanselor la examenele naționale din 2026.

Structura subiectelor la matematică

Subiectele de la proba de matematică sunt împărțite, în trei subiecte mari, structurate astfel încât să acopere principalele capitole studiate în gimnaziu: numere reale și operații cu acestea, ecuații și elemente de algebră, precum și noțiuni de geometrie plană și în spațiu. Primele subiecte conțin, de regulă, itemi cu răspuns direct sau cu alegere duală, iar ultimul subiect presupune rezolvări complete, cu justificarea fiecărui pas, în special la exercițiile de geometrie.

Punctajul este distribuit pe cele trei subiecte, la care se adaugă punctele din oficiu, nota finală fiind calculată prin împărțirea punctajului total la 10.

Ce instrumente sunt permise la proba de matematică

Spre diferență de proba de limba și literatura română, la matematică elevii pot folosi, în plus față de instrumentele de scris cu cerneală sau pastă albastră, creionul negru și instrumente de desen geometric – riglă, compas și raportor – necesare pentru reprezentările grafice impuse de subiecte.

Rămân interzise, ca la toate probele Evaluării Naționale, materialele ajutătoare de orice tip (manuale, formule scrise, notițe, culegeri), precum și telefoanele mobile, ceasurile inteligente sau orice alt dispozitiv electronic. Obiectele personale, precum ghiozdanele, rucsacurile sau poșetele, trebuie depuse în spațiile special amenajate de comisia centrului de examen, înainte de intrarea în sală.

Reguli de conduită și sancțiuni

Ca și celelalte probe scrise, examenul de matematică este monitorizat audio-video, iar comunicarea între candidați sau cu persoane din exteriorul sălii este strict interzisă. Orice formă de fraudă sau tentativă de fraudă, indiferent dacă materialele interzise au fost introduse de candidat sau provin din altă sursă, se sancționează cu eliminarea din examen și acordarea notei 1 la probă.

Securizarea subiectelor de matematică

Transferul subiectelor de matematică către centrele de examen se realizează, ca la celelalte probe, exclusiv electronic, prin arhive protejate cu certificate de securitate. Procedura este gestionată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, iar persoana responsabilă din fiecare centru primește, în dimineața probei, două parole transmise succesiv prin SMS – prima pentru accesul la platforma de transfer, a doua pentru deschiderea arhivei care conține efectiv subiectele.

Subiectele și baremul de corectare pentru proba de matematică vor fi publicate în aceeași zi, la ora 15:00, pe platforma dedicată examenelor naționale.

Calendarul rezultatelor și al contestațiilor

Potrivit calendarului Evaluării Naționale 2026, rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026, inclusiv nota de la proba de matematică, vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00, fiind comunicate anonimizat, prin coduri individuale atribuite fiecărui candidat. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00–18:00, activitatea continuând pe 2 și 3 iulie. Elevii minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de reprezentantul legal la vizualizarea lucrării.

Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 4–7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Relevanța notei la matematică pentru admiterea la liceu

Nota obținută la proba de matematică se include în calculul mediei de admitere la liceu, alături de notele de la celelalte probe ale Evaluării Naționale. Media se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale și fără rotunjire, iar repartizarea computerizată a absolvenților în licee se realizează în funcție de această medie și de opțiunile completate în fișa de înscriere.

Pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități legate de desfășurarea probei, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziție linia TELVERDE 0800 801 100, disponibilă în ziua examenului, între orele 8:00 și 16:30.