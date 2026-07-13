Diferențele rezultatelor pe județe la Evaluarea Națională arată o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate, arată o analiză a organizației Salvați Copiii România, citată de news.ro. Potrivit datelor, cele mai mici ponderi ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în Călărași (43,06%), Teleorman (50,73%) și Caraș-Severin (51,14%), în timp ce în București și Cluj procentul depășește 75%.

Doar 64,91% dintre cei 174.567 de elevi înscriși în urmă cu nouă ani au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că peste 35% dintre copiii care au început școala nu au promovat examenul. Mai mult, mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut toate probele (48,47%) au obținut medii peste 7, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la calitatea educației oferite.

Disparități teritoriale și abandon școlar

Diferențele dintre județe sunt dramatice. În Călărași, doar 43,06% dintre elevii care au început școala acum nouă ani au trecut de examen, în timp ce în București procentul este de 84,06%, iar în Cluj de 77,38%. Aceste diferențe de peste 40 de puncte procentuale reflectă „o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate”, potrivit organizației.

Peste 15% dintre copiii care au început școala acum nouă ani nu s-au prezentat la Evaluarea Națională. Cele mai mari pierderi pe parcursul primilor opt ani de școală se înregistrează în Covasna (15,16%), Mureș (12,7%) și Ialomița (11,99%). De asemenea, 11,14% dintre elevii care au început clasa a VIII-a nu s-au înscris la examen.

Recomandări pentru reducerea decalajelor

Salvați Copiii România adresează Ministerului Educației un set de recomandări, printre care:

- Creșterea alocărilor pentru educație și îmbunătățirea finanțării școlilor din medii dezavantajate.

- Extinderea accesului la educație timpurie în comunitățile defavorizate.

- Instituirea unui sistem de avertizare timpurie a abandonului școlar.

- Extinderea programelor de remediere și a mesei sănătoase în comunitățile vulnerabile.

- Organizarea separată a claselor a VIII-a și reducerea predării simultane.

„Rezultatele de anul acesta confirmă că problemele sistemului de învățământ nu se limitează la performanța de la examen, ci țin de parcursul întreg al unei generații și de inegalitățile dintre județe”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.