România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB

Stiri actuale
31-10-2025 | 19:45
×
Codul embed a fost copiat

Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia.

autor
Ciprian Pârvu

Creșterea vine din marile proiecte de infrastructură finanțate din bani europeni și extinderea marilor orașe.

La Brașov se ridică cea mai mare Sală Polivalentă din țară - o investiție de 73 de milioane de euro, începută acum doi ani.

Călin Janta, Inginer: „Trebuie să finalizăm acest proiect anul viitor și îl vom finaliza”.

Proiecte de amploare se desfășoară în mai multe regiuni ale țării: pe coridoarele viitoarelor autostrăzi, în parcurile industriale și la periferia marilor orașe.

În ultimii șase ani, volumul construcțiilor a crescut cu 58 la sută, potrivit Eurostat. În Europa doar Italia ne depășește.

Silviu Pop, Analist Financiar: „România a înregistrat o evoluție explozivă a construcțiilor inginerești. Peste 200.000 de metri pătrați de spații comerciale noi care s-au construit în ultimii ani sau, de asemenea, avem o creștere de peste... aproape trei ori probabil în această perioadă a stocului de spații industriale închiriabile.”

Și segmentul rezidențial a accelerat vizibil.

Comună Șelimbăr, devenită practic o extensie a Sibiului, ilustrează această expansiune.

Cătălin Crăciun, Expert Imobiliar: „În ultimii 6 ani a existat o creștere masivă a construcțiilor de locuințe noi în sectorul rezidențial. Efectiv nu mai sunt foarte multe terenuri care să ofere o poziționare foarte bună, cel puțin la nivelul județului Sibiu”.

Citește și
Copii Halloween
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”

Datele Eurostat arată că sectorul construcțiilor aduce în România 8,2% din PIB – una dintre cele mai mari ponderi din Europa.

Silviu Pop, Analist Financiar: „Credem că vor rămâne în continuare substanțiale și investițiile private și investițiile publice în domeniul construcțiilor, fiindcă mai avem foarte multe lucruri de construit în România”.

Specialiștii spun că ritmul de construire va rămâne ridicat dacă România reușește să folosească la maximum fondurile europene disponibile.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, pib, lucrari, constructii,

Dată publicare: 31-10-2025 19:44

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”
Stiri actuale
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac”

Halloween-ul, sărbătoarea de împrumut, cucerește România. Pentru că vine cu distracție, costume spectaculoase, petreceri tematice, decoruri înfricoșătoare și, cel puțin pentru o seară, cu dulciuri în exces.  

Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale
Stiri actuale
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă
Stiri actuale
Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă

Autostrada A0, inelul care va înconjura Capitala, ar putea fi gata anul viitor pe vremea asta. Mai sunt trei loturi în nord care trebuie finalizate pentru ca șoferii să parcurgă tot drumul de mare viteză de aproape 100 de kilometri.

Recomandări
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale
Stiri actuale
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat
Stiri actuale
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

Conducerea Jandarmeriei Române și-a cerut scuze după ce un plutonier l-a amendat cu 3.000 de lei pe cel care a organizat marșul de comemorare pentru victimele din clubul „Colectiv”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28