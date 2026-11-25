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Una dintre propuneri este o taxă pe serviciile digitale. Pentru România, în joc sunt banii europeni cu care construim autostrăzi și spitale. Dar și subvențiile pentru fermieri. Ca să-și apere bugetul, agricultorii au anunțat că vor ieși în stradă, la Bruxelles, chiar în ziua summitului.

Bugetul Uniunii Europene este bugetul comun al celor 27 de state. Vorbim de fondurile europene. Banii vin în principal din contribuțiile statelor membre, dar și din taxe și alte venituri proprii. România a primit, de la aderare, de aproximativ trei ori mai mulți bani europeni decât a contribuit. Acum, liderii europeni negociază bugetul pentru următorii șapte ani, iar țara noastră ar urma să fie printre principalii beneficiari.

Negocierile sunt însă dificile. Țările care contribuie mai mult decât primesc, precum Germania sau Franța, cer reducerea cheltuielilor, în timp ce România și alte state încearcă să protejeze fondurile pentru agricultură și cele pentru regiunile mai sărace. Liderii discută și taxe noi, inclusiv una digitală pe veniturile marilor platforme digitale, precum Microsoft, Google sau Meta.

Corespondent Știrile PROTV: Joi va fi un summit cu liderii europeni. Fermierii se pregătesc deja pentru proteste, au anunțat că vin la Bruxelles. Fondurile pentru agricultură sunt protejate sau nu în viitorul buget al Uniunii Europene?

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „Fondurile pentru agricultură sunt insuficiente pentru nevoile reale ale fermierilor europeni. De aceea, voi fi din nou joi alături de fermierii români care vor fi prezenți acolo, pentru a discuta despre soluțiile pe care le avem, pentru că este evident că, pe de o parte, liderii europeni nu au înțeles că trebuie separate fondurile pentru agricultură de celelalte programe europene și, în același timp, este nevoie de subvenții echitabile pentru toată lumea.

Vedem acolo o serie de probleme, mai exact că anumite state membre vor putea să cofinanțeze aceste subvenții, ceea ce va conduce la foarte multe inegalități. Vedem, de asemenea, o tăiere a fondurilor pentru dezvoltarea zonelor rurale. România are nevoie de aceste fonduri pentru dezvoltarea satelor românești.

Discuțiile încă se poartă. Este adevărat că lucrurile puteau să arate mai rău în această ultimă variantă prezentată de președintele Antonio Costa, însă suntem departe de o soluție care poate să fie acceptată de România, în mod special, dar mai ales de cei care trăiesc în zonele rurale.”

Corespondent Știrile PRO TV: Sunt voci, sunt negociatori care spun totuși că aceste fonduri au fost mai puțin tăiate decât celelalte, cum ar fi cele pentru competitivitate, și că aceste fonduri ar fi totuși protejate, pentru că știm că acele state frugale, care contribuie cel mai mult, vor tăieri din buget, dar fondurile pentru agricultură ar fi fost totuși protejate.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „Per total, liderii europeni au propus un buget tăiat cu 10% comparativ cu propunerea pe care a făcut-o Comisia Europeană. Mai mult decât atât, am remarcat deja această comasare a programelor europene și faptul că statele membre vor trebui să decidă exact cum alocă finanțările prevăzute în anvelopele naționale.

România are, de principiu, conform anvelopei propuse inițial, o sumă de 60 de miliarde de euro pe care trebuie să o împărțim între administrațiile locale, zonele rurale, fermieri și, în același timp, să găsim fonduri și pentru zona de migrație, unde avem și acolo o serie de ținte foarte clare.

Aceste fonduri, dacă e să le comparăm cu actuala alocare financiară, sunt comparativ egale, deci nu avem o creștere a bugetului prevăzut pentru România. Însă, din nefericire, apare ceva care este destul de periculos pentru România în această propunere a Consiliului European. Aproximativ 20% din această sumă poate fi oricând mutată către priorități comune europene. Deci, de principiu, ai 60 de miliarde, însă te poți trezi, la finalul zilei, că nu ai o alocare suficientă pentru prioritățile tale naționale.

Așa că, într-adevăr, România trebuie să se lupte pentru aceste priorități. Discuțiile vor fi dure și, în acest sens, trebuie să găsim o manieră de a conecta toate aceste programe – coeziunea, agricultura și competitivitatea –, pentru că, dacă nu facem lucrul acesta, Europa riscă să piardă bătălia economică care se poartă în prezent la nivel global.”

Corespondent Știrile PRO TV: Are România o poziție clară în acest moment?

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „România a fost un puternic jucător în ceea ce înseamnă susținerea politicii de coeziune europene, care și ea suferă tăieri în această ultimă propunere pe care au făcut-o liderii europeni. De cealaltă parte, am jucat împreună cu Franța pentru a apăra Politica Agricolă Comună și am căutat să ne asigurăm că avem o distribuție echitabilă a viitorului Fond European de Competitivitate.

Aș zice că o parte din aceste ținte le-am atins, însă nu suficient. Nu suntem acum cu un buget în fața noastră care să răspundă nevoilor noastre.

Șase din zece investiții publice din România, de la aderare până în prezent, s-au făcut implicând bani europeni, așa că noi suntem dependenți de aceste resurse comune europene.

Când creionăm bugetul național – și se face acest lucru acum în România –, pornim de la premisa că vom accesa fonduri europene. Or, nu ne permitem niciun fel de tăiere, fie că vorbim de o sumă efectivă, fie că vorbim de o sumă raportată la puterea sa de cumpărare.

Așa că România trebuie să lupte pentru un buget european mai mare. Acesta este insuficient. Trebuie să lupte pentru resurse comune europene care nu reprezintă o povară fiscală pentru țara noastră. Există riscuri în propunerile pe care le-au făcut Comisia Europeană și Consiliul și trebuie, în același timp, să explicăm tuturor că acest buget comun european trebuie să permită economiei europene să devină mai competitivă și trebuie să lucrăm toți împreună. Adică aici nu este o bătălie între cei care contribuie mai mult și cei care primesc eventual mai mult, ci miza reală este cum relansăm motorul economic european, care pare să fie gripat în ultima perioadă.”