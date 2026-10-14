Vorbim de șase județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Premiul este acordat de Comitetul European al Regiunilor și de Comisia Europeană. Ce a convins juriul, aflăm la EUROmânia.

Povestea începe la ADR Nord-Est, agenția regională de dezvoltare care gestionează fonduri europene pentru Moldova. De aici s-a născut, la Piatra Neamț, și Rubik Hub, un incubator care ajută startup-urile, de la idee la afacere. V-am prezentat povestea lor acum doi ani, la Știrile PRO TV.

De atunci, cifrele au crescut amețitor. Rubik Hub a sprijinit peste 400 de startup-uri, iar companiile susținute au atras investiții de peste 75 de milioane de euro.

Candidatura nu a ascuns realitatea: Nord-Estul rămâne o regiune mai puțin dezvoltată, cu puțini investitori și mulți tineri care pleacă. Dar a arătat și progresul. Regiunea a urcat pe locul al treilea în România la inovare, după București-Ilfov și Nord-Vest, trasă în sus de digitalizare, cercetare și tehnologie.

Dragoș Benea a precizat că Săptămâna Regiunilor are loc într-un climat de incertitudine la nivelul Uniunii Europene, pe fondul dezbaterilor aprinse privind viitorul buget european, ale căror efecte vor influența și România.

Dragoș Benea, europarlamentar: „Suntem într-o săptămână importantă în viața Uniunii Europene, săptămâna regiunilor. Sunt foarte mulți aleși locali de pe tot teritoriul Uniunii Europene. O predică specială pentru România nu există. Eu am participat de-a lungul timpului la multe săptămâni ale regiunilor, în diverși ani, și, dacă în general erau niște săptămâni optimiste, astăzi trebuie să constat că nu mai vorbim de acel vibe, acel tonus. Astăzi suntem într-un moment de incertitudine care confirmă că se strâng norii deasupra Uniunii Europene și, implicit, deasupra României. Suntem cu un an înainte de intrarea unui nou buget al UE, care a intrat într-o dezbatere care sigur va afecta și România. O dezbatere extrem de aprinsă.”