Democrații preiau controlul Congresului, ceea ce îi va îngreuna președintelui american punerea în aplicare a planurilor sale, mai ales pe plan intern. Există însă temeri că Trump s-ar putea concentra mai mult pe politica externă, unde are mai multă libertate de acțiune. Aliații europeni se tem de noi retrageri de trupe americane, de reducerea contribuțiilor la NATO și a sprijinului pentru Ucraina.

Mai ales că, până în decembrie, este așteptată o evaluare a prezenței militare americane în Europa, care ar putea aduce noi retrageri de trupe. Pentru România, acest lucru este cu atât mai important cu cât americanii au decis deja să își reducă efectivele militare de la noi, iar securitatea Mării Negre rămâne o preocupare majoră.

În același timp, miercuri au loc la Bruxelles discuții importante despre viitorul Ucrainei, anunțate de emisarul american Steve Witkoff. Europarlamentarul Iuliu Winkler explică la EURomânia care sunt posibilele efecte pentru Europa.

Cât de îngrijorați ar trebui să fie europenii de ceea ce urmează după aceste alegeri?

Iuliu Winkler, europarlamentar: „Este o întrebare foarte bună. Și, pentru a găsi răspunsul, haideți să vedem, în primul rând, ce nu se schimbă la Washington sau, mai exact, în Statele Unite. Cred că sunt importante trei lucruri. În primul rând, președintele Statelor Unite este și rămâne comandantul suprem al forțelor armate americane. În al doilea rând, președintele Statelor Unite are puteri extinse în domeniul comercial, al comerțului extern și al politicii economice și comerciale a Statelor Unite, în ceea ce privește prezența pe tot globul și relațiile cu toți partenerii. În al treilea rând, evident, președintele are drept de veto, pe care îl poate exercita în plan intern. Primele două constante sunt importante pe plan extern: Donald Trump rămâne comandantul forțelor armate și șeful politicii comerciale. Ca atare, dacă Donald Trump este frustrat, trebuie să ne amintim că președintele le-a făcut americanilor un apel: „Votați ca și când eu aș fi pe buletinul de vot!”. Și iată că, probabil, americanii au votat cu gândul că Donald Trump este pe buletinul de vot, respectiv cu gândul la politicile lui, care au generat nemulțumiri ce par desprinse din România sau din Europa de Est. Oamenii sunt nemulțumiți de prețul combustibilului, care a crescut foarte mult în Statele Unite. Sunt nemulțumiți de nivelul de trai, de costul vieții, de această criză a costului vieții. Sunt nemulțumiți și atunci când merg la magazin să cumpere cele mai elementare bunuri, care s-au scumpit din cauza acestei politici de război comercial și de război al taxelor vamale, pe care Donald Trump a promovat-o inclusiv în relația cu Uniunea Europeană. Combustibilul s-a scumpit din cauza conflictului din Iran. Nu este un război declarat oficial, pentru că, într-o societate atât de strictă din punct de vedere juridic precum cea americană, pentru a exista un război formal este nevoie de o declarație de război. Nu există așa ceva. Însă intervenția în Iran a dus la creșterea prețurilor la nivel global, inclusiv în Statele Unite, atât la combustibil, cât și la energie. Așa că vom avea un președinte frustrat la Casa Albă, care ar putea avea mai multe direcții de acțiune în politica externă”.

Ar putea intensifica războiul comercial cu China?

Iuliu Winkler, europarlamentar: „Puțin plauzibil. Vedem această prietenie dintre Xi Jinping și Donald Trump, cel puțin la nivel declarativ”.

Ar putea intensifica acțiunile împotriva comerțului ilegal cu Rusia?

Iuliu Winkler, europarlamentar: „Puțin plauzibil, pentru că tocmai am văzut o înțelegere între Putin și Donald Trump. Deci rămâne Europa ca posibilă direcție de descărcare a furiei. Sigur că avem un acord comercial. Avem anumite instrumente, dar cred că avem și motive să fim îngrijorați”.

Credeți că va face, în perioada imediat următoare, o mișcare comercială care ne-ar putea afecta pe noi, cei din Uniunea Europeană?

Iuliu Winkler, europarlamentar: „Nu cred acest lucru, pentru că președintele, în următoarele zile și, probabil săptămâni, va fi totuși ocupat cu politica internă. El a făcut o postare interesantă pe propria rețea de socializare. Acesta a spus că va deveni, atenție, un comentator politic. Cred că republicanii care au pierdut alegerile trebuie să fie foarte îngrijorați în zilele și săptămânile următoare. Dacă președintele Donald Trump devine comentator politic, înseamnă că va analiza eficiența candidaților republicani și, evident, în primul rând, ineficiența celor care au pierdut aceste alegeri. Așadar, nu cred că se vor întâmpla imediat lucruri în Europa sau în relația cu Uniunea Europeană. În schimb, s-ar putea să asistăm la noi evenimente generate de președintele Trump în ceea ce privește Iranul. Știm că și Netanyahu a avut alegeri. Rezultatele acestora au fost neconcludente. El are câteva posibilități de a rămâne la cârma Israelului, dar aceste opțiuni depind, într-o oarecare măsură, și de politica externă și, concret, de relația cu Statele Unite. Așa că poate că nu cu noi începe, dar noi trebuie să fim pregătiți și să punem întotdeauna accentul, așa cum face Uniunea Europeană, chiar dacă alții ne consideră naivi”.