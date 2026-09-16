Este un discurs anual al președintelui Comisiei Europene, comparat adesea cu cel al președintelui american. Dar se regăsesc în el grijile și preocupările oamenilor? Sau rămâne doar un subiect pentru cercuri politice?

Camelia Donțu, corespondent Știrile ProTV: „În Strasbourg, Franța, se reunesc cei 720 de deputați ai Parlamentului European. În scurt timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta în plen discursul privind starea Uniunii. Anunță direcțiile pentru anul viitor, care ne privesc pe noi toți. La acest discurs s-a lucrat timp de șase luni. S-a stat de vorbă cu sute de oameni, de la eurodeputați până la lobbyiști. Îl putem compara cu discursul președintelui american despre starea Uniunii, pe care americanii îl urmăresc cu sufletul la gură. În Uniunea Europeană, însă, acest moment atrage mai ales atenția cercurilor politice și de afaceri. Un motiv pentru care ajunge mai greu la cetățeni ar putea fi limbajul folosit de Comisie: de multe ori greoi, birocratic. Sunt prezenți aici 500 de jurnaliști și peste 70 de influenceri, să explice cât mai clar despre ce este vorba. Cum vom face și noi, aici, la EURomânia, alături de deputatul Andi Cristea”.

Ce i-ați explica fiicei dumneavoastră de 14 ani despre acest discurs pe care îl va susține Ursula von der Leyen?

Andi Cristea, deputat: „Ar trebui să știe că este o fotografie de moment, doamna președintă a Comisiei Europene ne va prezenta unde suntem, care sunt direcțiile pentru viitor, ce am făcut față de anul trecut, când ne-am propus să realizăm anumite lucruri, și la ce să ne așteptăm. Este, în același timp, un diagnostic al Uniunii Europene pe care îl pune șefa Comisiei Europene. Uniunea Europeană are episoade de febră, dar cu siguranță nu are cancer. Deci lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și ne afectează sunt lucruri care pot fi depășite și mă aștept ca în discursul domniei sale să prezinte lucrurile în acest registru.”

Care credeți că vor fi direcțiile anul acesta? Anul trecut am vorbit foarte mult despre amenințări, despre apărare, au fost menționate și incursiunile de drone rusești din România și din Polonia. Anul trecut, după cum știm, aceste atacuri s-au intensificat. În ce direcție vom merge anul acesta?

Andi Cristea, deputat: „Urmează să vedem. Este o perioadă în care sunt așa de multe priorități, când simplul fapt de a prioritiza ce se întâmplă și ce nevoie avem este, în esență, dificil. Mă aștept să vorbească foarte mult despre competitivitate, pentru că asta ne doare pe noi, Uniunea Europeană, față de acum 20-30 de ani. Industriile noastre sunt într-o pierdere de relevanță. În continuare avem industrii care sunt relevante și suntem relevanți, însă, din păcate, suntem aproape irelevanți când vine vorba de tehnologiile viitorului, când vine vorba de inteligența artificială, de lucruri care mișcă lumea la propriu. Și vă dau un exemplu ca să ne calibrăm așteptările corespunzător, să știm unde suntem cu adevărat: bugetul Uniunii Europene pe următorii șapte ani, 2028-2034, este de aproape două trilioane, două mii de miliarde de euro. Aș putea să vă spun acum, n-am să fac asta, șase companii americane de tehnologie care fiecare valorează mai mult decât bugetul Uniunii Europene pe 7 ani. Companiile europene care sunt de top erau de top și în urmă cu 40 de ani. Companiile americane care sunt în topul mondial nu existau în urmă cu 20-30 sau 40 de ani și asta este fotografia care arată cel mai bine unde stăm și unde trebuie să progresăm.”

Vedeți emisiunea integrală în materialul video atașat.