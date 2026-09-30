În condițiile în care unul din doi europeni ar putea fi diagnosticat cu cancer de-a lungul vieții, parlamentarii de la Bruxelles cer bugete mai mari pentru prevenție și măsuri mai dure împotriva factorilor de risc - precum tutunul și alcoolul.

Camelia Donțu, corespondent ȘtirileProTV la Bruxelles: Eurodeputații din Comisia pentru Sănătate Publică cer ca următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene să includă 2,5 miliarde de euro pentru combaterea cancerului. Vor mai multă prevenție și acces egal la screening, diagnostic și tratament în toate statele membre. Astfel de programe finanțate din bani europeni există deja și în România, însă mult prea puține. În șapte județe din sudul țării, Institutul Fundeni împreună cu două ONG-uri derulează un proiect finanțat cu aproximativ 7 milioane de euro, prin care peste 25.000 de persoane defavorizate ar urma să beneficieze de screening pentru cancerul colorectal până în 2029.

Dr. Gheorghe Cristian, managerul proiectului: Proiectul este unul extrem de important pentru România. El se încadrează într-un proiect mai mare, așa-numitul proiect ROCCAS în cadrul căruia avem pacienți între o anumită grupă de vârstă 50–74 de ani care sunt supuși unor teste simple. Educația pentru screening este importantă. Orice este posibil, dar trebuie să știe că se poate trata cancerul curativ, adică pacientul se poate vindeca, asta este ideea importantă.

Decalaj mare față de media UE

Vlad Voiculescu, europarlamentar: Date oficiale publicate în 2025 arată că doar 3% dintre românii cu vârste între 50 și 74 de ani au făcut controale pentru cancerul colorectal. Și că sunt oameni care ar fi putut fi salvați dacă boala era descoperită și tratată la timp. De ce în România încă mor oameni de cancere care pot fi depistate și tratate la timp?

Vlad Voiculescu, europarlamentar: Mai întâi ar trebui să ne uităm la cauzele care duc la cancer și la prevenție, raportul pornește de la această idee simplă că cel mai bun mod de a aborda această problemă mare este să ne uităm la prevenție. Și apoi următoarea prioritate trebuie să fie descoperirea devreme a cancerului și pentru asta vem nevoie de screening, diferența fiind fenomenală între cifrele pe care le avem în România și cifrele pe care le avem în toată Europa. Cancerul de sân, de exemplu, avem 9% doar din femeile din România care merg să își verifice un potențial cancer de sân. Apoi dacă ne uităm la cancerul colorectal vorbim de 3%, față de Danemarca care este la 84%, respectiv 81%. Suedia la fel și media europeană este peste 50%. Deci mai întâi trebuie să ne uităm la cauze, precum fumat, 27% din toate cancerele au ca factor de risc principal fumatul. Apoi ne uităm la consum excesiv de alcool, calitatea aerului, și alți factori cancerogeni. Dar trebuie să mergem la medic, și plan european prevede fonduri pentru asta, iar statele membre au un rol foarte important de a pune asta în practică.

De ce ajungem atât de rar la medic

Vlad Voiculescu, europarlamentar: Unii ar spune că e o chestiune culturală, nu este. Este vorba în primul rând de acces. În mai toate țările europene, la împlinirea vârstei de 50 de ani o femeie primește o invitație pentru o mamografie. După 50 de ani, primește o invitație acasă cu o programare deja făcută la medic, sau două alternative din care să aleagă. Asta trebuie să facem și noi în România, și cancerul de sân nu este singurul. De asemenea, trebuie să ne uităm la prevenție. Ultima dată când s-a făcut legislație pentru tutun a fost cu peste 10 ani în urmă.

Cum se pot schimba lucrurile din Parlamentul European în statele membre în ceea ce privește prevenția?

Vlad Voiculescu, europarlamentar: Mai întâi vorbim despre recomandări și vorbim despre o conștientizare la nivel european a faptului că avem niște costuri pe care curând nu o să le mai putem duce, nici măcar în țările bogate. Cancerul este o boală care se tratează greu, scump, este o tragedie și o dramă pentru fiecare persoană care e diagnosticată cu cancer. Tratamentele noi de cancer sunt extrem de scumpe și dacă ne uităm la trenduri demografice vedem că oamenii îmbătrânesc în toată Europa și număr de cancere va evolua în mod nefavorabil, vom avea curând aproape fiecare a doua persoană va fi diagnosticată cu o formă de cancer în timpul vieții. Și trebuie să ne asigurăm că reducem această sarcină de pe urmerii fiecăruia și de pe umerii țărilor și apoi să ne asigurăm că dacă cineva se îmbolnăvește este descoperit devreme.