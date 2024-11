Daniel Buda explică la EURomânia de ce importul porumbului modificat genetic e permis de CE, dar nu și cultivarea lui

Mai mulți eurodeputați avertizează că aceste culturi ar putea reprezenta un pericol pentru sănătatea oamenilor și siguranța alimentară în Uniunea Europeană.

Decizia Comisiei permite ca produsele care conțin sau sunt obținute din anumite soiuri de porumb modificat genetic să fie importate și puse la vânzare pe piața europeană, ca alimente. Pot fi folosite și pentru hrana animalelor.

Dar Comisia Europeană nu permite cultivarea acestora.

Această decizie a atras critici din partea unor eurodeputați, în special din grupurile Verzilor și Socialiștilor, care avertizează că aceste culturi, modificate pentru a rezista la chimicale puternice, pot duce la o utilizare excesivă a erbicidelor și la riscuri mai mari pentru sănătate decât plantele obișnuite. Și că aceste riscuri nu au fost luate în calcul de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, când a făcut evaluările.

Vorbim despre acest subiect cu deputatul Partidului Popular European, Daniel Buda.

Camelia Donțu, corespondent PROTV: De ce este permis să să mâncăm aceste produse care provin din porumb modificat genetic, dar nu le putem cultiva în Uniunea Europeană?

Daniel Buda, deputat PPE: „Nu știu dacă aveți o critică pe care am adus-o și eu, Comisia Europeană în această logică și nicidecum că ele nu ar fi sigure, pentru că aceste alimente sunt testate și sunt sigure, ca să fie foarte clar din acest punct de vedere al siguranței consumului de aceste produse. Noi de-a lungul timpului să știți că am importat din țările terțe, atât SUA modificate genetic, astfel încât, practic, să spun așa, au fost testate aceste produse în spațiul public. Dar pe mine, ceea ce pe mine mă preocupă foarte mult și o chestie pe care nu sunt de acord este legat de faptul că aceste produse sunt interzise să fie cultivate în interiorul Uniunii Europene, câtă vreme noi iată că le importăm. Ori acest lucru vine și creează dificultăți majore pentru fermieri, pentru că, pe de o parte, ei ar avea posibilitate să cultive în interiorul Uniunii Europene astfel de plante. Da, porumb, bumbac, pentru că vor și de bumbac, și de soia, dar nu, Comisia Europeană spune că nu ne lasă să facem aceste lucruri. Ori, în opinia mea, aici trebuie să lucrăm puțin la ceea ce înseamnă abordarea Comisiei față de această problemă, astfel încât aceste plante, odată ce ele sunt garantate ca fiind sigure, să poată să fie cultivate și în interiorul Uniunii Europene, pentru că nu poți să fii dependent în momentul de față eminamente de importuri din țări terțe. De exemplu, în zona de soia, undeva în proporție de 85-90% o importăm din țările terțe, când foarte bine, această plantă ar putea să fie cultivată într-adevăr în anumite state din Uniunea Europeană, cum ar fi România, pentru că este o plantă care are nevoie de foarte mult soare, dar în România s-ar putea cultiva, însă nu putem să facem acest lucru.

Repet, pe aceste considerente, că este o presiune din partea Verzilor și spunem, noi nu cultivăm plante modificate genetic în interiorul Uniunii Europene, dar iată că le importăm cu grație. Ori mi se pare că este o abordare nesănătoasă din partea Comisiei Europene, și în acest mandat pentru mine va fi un obiectiv să permitem ca aceste plante, care ca să fie foarte clar, sunt sigure, să poată să fie cultivate și în interiorul Uniunii Europene, nu doar să le importăm. Parlamentul European a dat însă undă verde editării genetice a plantelor. Adică vorbim de noile tehnici genomice, care sunt diferite de organismele modificate genetic, adică se poate modifica materialul genetic al unei plante, dar fără a importa gene de la altele, astfel încât să le facă mai rezistente. Cu toate acestea, s-a blocat undeva în Consiliul European, acolo unde țările ar fi trebuit să-și dea acordul”.

Sunt modificări genomice, a explicat europarlamentarul, diferite de vechile modificări genetice.

„Sunt obținute prin noile tehnici genomice, adică au de-a face cu niște modificări cromozomiale, până la un număr de 20 de modificări cromozomiale, ceea ce le face mai rezistente. Pe de o parte, este foarte important acest lucru, le face mai rezistente la secetă, la ceea ce înseamnă consumul de pesticide și de îngrășăminte chimice, și în același timp își păstrează capacitățile productive, să pot să fie fiecare mai productive.

Și cu toate acestea, iată că în consiliu sunt state membre, care îmi pare rău să spun acest lucru și România, deși România a avut o altă abordare legat de această chestiune și ne opunem să fie adoptat un astfel de regulament care ar permite cultivare acestor plante în interiorul Uniunii Europene. Eu sper, sper ca acest dosar să se deblocheze, pentru că fermierilor nu le pot spune mereu da, trebuie să reduci consumul de pesticide, trebuie să reduci consumul de îngrășăminte chimice, trebuie să faci să mergi la stânga, la dreapta, dar când să le dai niște alternative viabile, tu te opui să faci acest lucru. Ori pentru mine este de asemenea un obiectiv să pună presiune inclusiv în România de se putea face, de a sau de a se putea cultiva astfel de plante pe care, repet, nu sunt plante modificate genetic” a mai arătat Daniel Buda.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: