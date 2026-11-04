Un acord ar putea fi încheiat în următoarele săptămâni, potrivit unor surse apropiate negocierilor, citate de Reuters și preluate de News.ro.

Consorțiul pregătește preluarea activelor externe Lukoil

O bancă ce acţionează în numele consorţiului a cumpărat deja titluri Lukoil în valoare de miliarde de dolari de la fonduri de investiţii occidentale, urmând ca acestea să fie utilizate pentru preluarea activelor externe ale companiei ruse. Portofoliul, evaluat iniţial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, include câmpuri petroliere, rafinării şi benzinării din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.

Valoarea activelor s-a deteriorat între timp, deoarece unele operaţiuni au fost suspendate. Tranzacţia ar putea pune capăt unui proces de vânzare care durează de peste un an şi ar reprezenta un test important pentru aplicarea sancţiunilor occidentale asupra companiilor energetice ruseşti.

Din consorţiu fac parte Todd Boehly, care deţine participaţii la echipele sportive americane Los Angeles Dodgers şi Los Angeles Lakers, investitorii din Emiratele Arabe Unite International Holding Company şi Al Hail Holding, fraţii siriano-qatarezi Al-Khayat şi instituţia americană de finanţare a dezvoltării International Development Finance Corporation (DFC).

Tranzacția se bazează pe schimbul de titluri financiare blocate

Mecanismul propus presupune un schimb fără plăţi în numerar, prin care titlurile Lukoil deţinute de investitori occidentali, inclusiv Capital Group, ar fi utilizate în schimbul activelor internaţionale ale companiei. Potrivit surselor, consorţiul a obţinut posibilitatea de a avansa negocierile după ce a acceptat ca acţiunile să fie plasate într-un cont escrow, fără a fi transferate direct către Lukoil.

Procesul de vânzare a început după introducerea sancţiunilor americane împotriva Lukoil, în octombrie 2025. În decembrie, Trezoreria SUA a respins o ofertă a unui grup din care făcea parte banca americană Xtellus Partners, argumentând că grupul rus nu trebuie să obţină câştiguri financiare importante din vânzare. Autorităţile americane au încetinit ulterior procesul şi pentru a exercita presiuni asupra Moscovei în negocierile privind războiul din Ucraina.

Mai multe companii au concurat pentru activele Lukoil

Peste zece companii au manifestat interes pentru activele Lukoil, inclusiv Exxon Mobil, Chevron şi fondul american Carlyle. Acesta din urmă s-a retras din competiţie în octombrie, lăsând consorţiul condus de Boehly în poziţia de principal candidat.

Banca implicată în tranzacţie a cumpărat titluri Lukoil de la aproximativ zece fonduri de investiţii americane şi britanice, precum şi de la bănci depozitare din SUA. Potrivit surselor, titlurile au fost achiziţionate la aproximativ 30% din valoarea nominală, discountul reflectând restricţiile impuse prin sancţiuni şi imposibilitatea investitorilor occidentali de a le tranzacţiona în mod obişnuit.