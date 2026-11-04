Thrillerul „Acolo unde munții nu iartă”, debutul în ficțiune al colegului nostru, jurnalistul de investigație Rareș Năstase, aduce în prim-plan secretele ascunse în Munții Apuseni.

Rareș Năstase a creat un univers în care transporturile de lemn ascund mai mult decât se vede, oamenii dispar fără urmă, iar crimele nu sunt anchetate.

Rareș Năstase aduce în roman problemele societății românești

Rareș Năstase: „Dacă am pus povestea într-un decor românesc, nu aveam cum să ignor problemele societății noastre. Și n-am cum să las deoparte jurnalismul, n-am cum să las tot ce m-a învățat pe mine meseria asta. Mie îmi place să zic că nimic din cartea asta nu s-a întâmplat în realitate, însă, de fapt, totul s-a întâmplat cândva, cuiva. Și asta pentru că cititorii vor descoperi multe elemente familiare: tăieri de păduri, corupție la nivel local, interese cu ramificații până în Parlament, adicții și destine frânte, totul pe fondul sărăciei.”

Mădălina Popescu: „Noi, ca nație, tindem să ne regăsim puțin în personajele de acolo.”

Larisa Antal: „Cred că pentru fiecare dintre noi e imposibil să nu avem în minte pe cineva. Și atunci a făcut cartea asta foarte credibilă.”

Cristian Leonte: „Când am deschis cartea, am încercat să îl las deoparte pe jurnalistul Rareș Năstase ca să îi citesc ficțiunea. N-am reușit pentru că rigoarea și aplecarea lui către fapte se regăsesc în volumul „Acolo unde munții nu iartă”.”

Paula Herlo: „Am recunoscut câteva personaje pe care le-a investigat la RTI, am recunoscut și scriitura.”

Alex Dima: „E foarte dinamică, te prinde. Citiți-o, ascultați-o și o să descoperiți un Rareș care nu e ca la televizor.”

Paul Angelescu: „L-am urmărit cum s-a transformat în tot acest timp.”

Cartea e inspirată din investigațiile lui Rareș, de la „România, te iubesc”. Însă acolo unde se termină investigația, începe ficțiunea. Romanul e acum în librării.”