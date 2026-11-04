Potrivit anchetatorilor, în ultimele luni, bărbatul de 45 de ani ar fi abordat copilele pe Facebook și TikTok. Fetele le-ar fi povestit polițiștilor că erau hărțuite constant de individ, care le bombarda cu mesaje.

După ce au strâns probele, procurorii l-au ridicat pe preot, chiar din timpul slujbei de duminică. După audieri, s-a decis cercetarea lui în stare de libertate.

În acest timp, bărbatul și-a dat demisia, potrivit Episcopiei Slatinei și Romanaților. Iar marți, instanța a hotărât arestarea lui preventivă, decizie care poate fi contestată în termen de 48 de ore.